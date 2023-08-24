خبير: استضافة «COP28» تعزز الدور العربي

المصدر: (القاهرة - وام)

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أكد السفير جمال جاب الله، وزير مفوض سابق في الجامعة العربية والمنسق السابق للمجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ، أن استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، تعد مصدراً للفخر والاعتزاز لكل عربي؛ كونه يعد من أكبر التجمعات الدولية العالمية.

وثمّن الدور المهم والمحوري الذي تقوم به دولة الإمارات التي ستترأس المؤتمر، وذلك ضمن الجهود الدولية المبذولة لمكافحة التغيرات المناخية ؛ كونها تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال، فضلاً عن دورها الهام خلال تواجدها في المجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ، ولديها مساهمات حثيثة أيضاً من خلال تواجدها في هذه المجموعة.

وقال جاب الله إن استضافة مصر لفعاليات «COP 27» واستضافة الإمارات لـ «COP28»، تؤكدان أن الدول العربية لديها إدراك تام بقضايا تغير المناخ وتتطلع لأن تساهم بفاعلية في المجهود الدولي لإيجاد حلول ناجعة ومستدامة لظاهرة تغير المناخ، والتقليل من التداعيات الجسيمة التي بدأت تظهر وتمس الدول والشعوب، معرباً عن أمنياته أن تكلل هذه الاستضافة الهامة بالنجاح التام وتؤتي بنتائج مثمرة تخص البشرية.

وأوضح أن الفرصة ستكون متاحة للمجموعة العربية التفاوضية، للمساهمة بشكل فعال في مجهود المجتمع الدولي لإيجاد حلول وتذليل العقبات، مشيراً إلى دور الإمارات بخلق حلول للإشكاليات المطروحة.