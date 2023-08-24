«COP28» يستهدف إجراءات حاسمة في قضايا المناخ

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أكد أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه على العالم خفض الانبعاثات بنسبة 43% في السنوات السبع المقبلة، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وأن الخطوات التدريجية، التي تم اتخاذها حتى الآن لمعالجة أزمة المناخ لا تلبي الحاجة الملحّة لاتخاذ إجراءات سريعة في الوقت الحالي، لذلك سيركز مؤتمر الأطراف COP28 على دعوة الجميع إلى التخلي عن الأساليب التقليدية المعتادة، والعمل معاً لاتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة، للوصول إلى نتائج ملموسة تحقق تطوراً جوهرياً.

خفض تدريجي

وأشار التقرير إلى أن الخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي أمر طبيعي ومتوقع، ويجب أن يتم بشكل منظم وعادل ومسؤول، ويجب التركيز على بناء منظومة طاقة مستقبلية خالية من الوقود الأحفوري، بالتزامن مع تسريع خفض انبعاثات مصادر الطاقة، التي نعتمد عليها حالياً.

ولتسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة ستعمل دولة الإمارات، من خلال ترأسها لمؤتمر«COP28» على عقد شراكات مع الحكومات في جميع أنحاء العالم لمضاعفة كفاءة الطاقة، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11,000 غيغاواط، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين إلى 180 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، ودعوة شركات النفط الدولية والوطنية لخفض انبعاثات الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030، وذلك بالتزامن مع السعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 أو قبل ذلك، وضخ استثمارات كبيرة لدعم مصادر الطاقة النظيفة.

وسيركز مؤتمر «COP28» على دعوة جميع الدول إلى توفير رأس المال على نطاق واسع، وبناء وتهيئة البنية التحتية اللازمة لشبكات الكهرباء، من أجل زيادة الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، والتأكيد على أهمية وضع سياسات حكومية ذكية لتسريع التصاريح لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة، وبناء قدرات شاملة في مجال إنتاج واستخدام الهيدروجين وقوداً على نطاق تجاري واسع، وتحفيز التقنيات الناشئة والجديدة الأخرى، بما في ذلك التقنيات النووية وتخزين البطاريات واحتجاز الكربون وإزالته، خصوصاً بالنسبة للقطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها.

كما سيوجه المؤتمر دعوة لجميع الحكومات إلى تحديث مساهماتها المحددة وطنياً بحلول سبتمبر من هذا العام، قبل الموعد النهائي المقرر في عام 2025، والعمل لإطلاق شراكة مع وكالة الطاقة الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) لإجراء حوارات متكاملة، تسهم في تنظيم العلاقة بين صانعي السياسات، وأكبر منتجي الطاقة، وكبار المستهلكين الصناعيين.

حدث سنوي

ويعتبر مؤتمر الأطراف (COP)، المعروف بمؤتمر المناخ، حدثاً سنوياً تنظمه أي من الدول الأعضاء باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ UNFCCC، والتي تم التوقيع عليها عام 1992، ودخلت حيز التنفيذ مع حلول عام 1994.