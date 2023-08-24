مدير «أرصاد الجامعة العربية»: الدبلوماسية الإماراتية تقرّب وجهات النظر

المصدر: (القاهرة - وام)

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أكد الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية أن دولة الإمارات تتمتع بخبرات كبيرة في العمل الخاص بالتغيرات المناخية، ولديها مبادرات واستراتيجيات بنّاءة في هذا المجال، مثمّناً استضافتها لـ «COP28»، مؤكداً أنها ذات خبرة كبيرة في استضافة اجتماعات دولية كبيرة وبكفاءة عالية.

وقال فتح الله في تصريح لوكالة أنباء الإمارات: في إطار العمل مع جامعة الدول العربية هناك تعاون كبير مع دولة الإمارات بشأن قمة المناخ المقبلة، موضحاً أن هذه الدورة سوف تكون مختلفة عن الدورات السابقة، حيث تهتم دولة الإمارات بالشراكات التي سوف يتم إطلاقها خلال المؤتمر، وأيضاً أن يكون هناك إدماج لكل فئات المجتمع. وأشار إلى أهمية هذه القضية والمقصود بها أنه لا يقتصر العمل على الجانب الحكومي فقط ولكن من خلال تكاتف وتشارك الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي والأفراد والمنظمات الأهلية والشباب بما يضمن تطبيق السياسات بشكل واقعي.

مساهمات

وأوضح أن المؤتمر سيشهد أيضاً ولأول مرة وفق اتفاقية باريس عملية «جرد عالمي» أي الحصيلة العالمية لمساهمات الدول للتخفيف من حدة التغيرات المناخية وسياساتها، وعلى هذا سوف يتم عمل جرد أو حصر للنتائج في «COP28».