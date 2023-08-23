عبدالله بن زايد: 100 يوم لانطلاق #COP28.. الكل مدعو لإنجاح الاستضافة

المصدر: (دبي - البيان )

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دعا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الجميع لإنجاح استضافة العالم خلال مؤتمر COP28 والعمل لبناء مستقبل مستدام ومزدهر في العمل المناخي لأجيال الحاضر والمستقبل.

ودوّن سموه عبر حسابه في منصة «x» - «تويتر» سابقاً: «في عام الاستدامة الذي أعلنه سيدي صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد رئيس الدولة «حفظه الله»... يتبقى 100 يوم لانطلاق مؤتمر #COP28 الاستدامة إرث أصيل أرساه الشيخ #زايد... الكل مدعو لإنجاح استضافة العالم خلال المؤتمر والعمل لبناء مستقبل مستدام ومزدهر في العمل المناخي لأجيال الحاضر والمستقبل».