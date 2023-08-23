«آيرينا» تعلن عن نتائج مبادرة «إيتاف» في «COP28»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكدت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، على مساهمات الإمارات الدائمة لترسيخ مبادرات وأنشطة «آيرينا» المحلية والإقليمية والعالمية لدعم تسريع عجلة الطاقة المتجددة، حيث تعمل الإمارات والوكالة على تسريع تحول الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في المجتمعات كافة.

وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات إن «آيرينا» تستعد للإعلان عن نتائج مبادرة تسريع تمويل حلول الطاقة المتجددة (إيتاف) في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه الإمارات في نهاية العام الحالي، حيث سيتم الإعلان عن الحلول والمشاريع التي تم الاتفاق عليها لتطبيقها في المستقبل القريب.

دعم

وأكدت دعم الإمارات الدائم للمبادرة منذ إطلاقها عام 2021 خلال «Cop26»، مشيرة إلى الدور المحوري الذي ستلعبه منصة «تمكين الحياة وسبل العيش» التي أطلقتها الدولة مع «آيرينا» هذا العام، في تنمية الحياة الزراعية والصحية في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وذلك عن طريق تزويدهم بمصادر الطاقة المتجددة، موضحة أن هدف المنصة هو إيجاد الحلول للمجتمعات النامية في هذه المجالات.

وأضافت إن الإمارات لها دور كبير في تسريع حلول الطاقة المتجددة سواء في الدولة أم خارجها، لافتة إلى إسهامات الدولة في تنمية المشاريع في الدول النامية وتعزيز الاستثمارات في الخارج، حيث أسهمت هذه المشاريع في تبني أفضل الحلول للطاقة المتجددة بالإضافة إلى خفض أسعارها، سواء في طاقة الرياح أم الطاقة الشمسية وغيرها، حيث يوجد في الإمارات ثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم في مكان واحد وبأقل كلفة.

وأكدت أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة لتسريع عجلة الطاقة المتجددة، لافتة إلى استثمارات الإمارات في التقنيات الجديدة كالاستثمار في الطاقة الحرارية، والطاقة الحرارية الجوفية (الجيوثيرمال) وتقنيات التقاط الكربون.