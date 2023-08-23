إعلان برنامج الموضوعات المتخصصة لـ «COP28»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» عن برنامج عملها الطموح للموضوعات المتخصصة الذي يمتد أسبوعين، وذلك عقب جولة الاستماع والتواصل العالمية لرئاسة المؤتمر. وفيما يلي قائمة بالموضوعات المتخصصة والأحداث الرئيسية لكل يوم:

• 30 نوفمبر.. افتتاح مؤتمر الأطراف «COP28» في مدينة إكسبو دبي.

• 1و2 ديسمبر.. القمة العالمية للعمل المناخي: يشهد هذان اليومان اجتماع رؤساء الدول وقادة العالم لمعالجة الموضوعات المناخية الأكثر إلحاحاً.

• 3 ديسمبر.. الصحة، والتعافي، والإغاثة، والسلام، وخلال هذا اليوم، الذي يُعد الأول من نوعه في مؤتمرات الأطراف.

• 4 ديسمبر.. التمويل، والتجارة، والمساواة بين الجنسين، والإشراف والمتابعة: إن عمل منظمات التمويل العالمية التي تتحكم في إمكانية الحصول على التمويل المناخي.

• 5 ديسمبر.. الطاقة، والصناعة، والانتقال العادل في قطاع الطاقة، والشعوب الأصلية: يناقش هذا اليوم مجموعة متنوعة من الحلول تتضمن نشر مصادر الطاقة المتجددة على نحو واسع، وكيف يمكن زيادة إنتاج الهيدروجين واستخدامه.

• 6 ديسمبر.. العمل متعدد المستويات، والتوسع العمراني، والبيئة الحضرية، والنقل: سيوفر هذا اليوم الفرصة المثالية للقاء معظم المسؤولين من مختلف المستويات الحكومية المحلية والعالمية ببعضهم.

• 7 ديسمبر: يوم راحة.

• 8 ديسمبر.. الشباب، والأطفال، والتعليم، والمهارات: ويسعى هذا اليوم إلى تمكين الأطفال والشباب لتحديد مخرجات ونتائج COP28 وما بعده، وتزويدهم بفرص واضحة ومحددة وميسرة للمشاركة في الحلول المقترحة على مختلف المستويات.

• 9 ديسمبر.. الطبيعة، واستخدام الأراضي، والمحيطات، وسيركز اليوم على تحقيق فوائد مشتركة للمناخ والطبيعة، بما يشمل إشراك الشعوب المحلية والشعوب الأصلية في تصميم أساليب استخدام الأراضي والحفاظ على المحيطات.

• 10 ديسمبر.. الغذاء، والزراعة، والمياه: يتسبب تغير المناخ في ضغوط ومخاطر شديدة على أنظمة الغذاء، والزراعة، والمياه اللازمة لحياة الإنسان.

• 11 و12 ديسمبر.. المفاوضات النهائية: لم يتم تخصيص موضوعات محددة لآخر يومين من مؤتمر الأطراف COP28، لتجنب ازدحام البرنامج خلال الصياغة النهائية لنصوص المفاوضات.