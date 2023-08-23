«الياه سات» تتطلع للمشاركة في المؤتمر

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تستعد شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» المزود لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في الإمارات، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «Cop28».

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات» في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، في ضوء بدء العد التنازلي لاستضافة الإمارات للمؤتمر بعد 100 يوم في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين: «تعكس هذه الاستضافة التقدير العالمي لدور الإمارات الرائد في قيادة جهود الحفاظ على كوكب الأرض ومواجهة تحديات التغير المناخي، لا سيما وأن الدولة تعد في طليعة دول العالم الساعية إلى الوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050».