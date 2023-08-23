وزارة البيئة العراقية: مستعدون للحدث العالمي

المصدر: (بغداد - وام)

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أكد مسؤول بيئي عراقي أن بلاده تولي أهمية كبيرة، للمشاركة بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، موضحاً أن وزارة البيئة العراقية بدأت الاستعداد مبكراً لهذا الحدث العالمي، وأعدت أجندة غنية بشأنه.

وقال يوسف مؤيد مدير التغييرات البيئية في وزارة البيئة العراقية: «إن الوزارة وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» بدأت الاستعداد مبكراً لهذا المؤتمر، بتوجيهات مكتب رئيس الوزراء العراقي بضرورة أن تكون هناك استعدادات خاصة بالعراق، في ضوء كونه من أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية، ومنها موجات الحر العالية، والتصحُّر، وشح المياه وجفاف الأهوار».

وأكد حرص بلاده على إيصال رسالة إلى العالم بأنها تشارك العالم همومه، بشأن قضايا التغيرات المناخية، مع التأكيد في الوقت نفسه على الحفاظ على المصلحة الوطنية، خصوصاً أنها من أقل بلدان العالم مصدراً لانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتراق والاحتباس الحراري.

وأوضح المسؤول العراقي: «إنه للمرة الأولى يشهد المؤتمر تنظيم العراق جناحاً خاصاً به، وهو الأمر الذي بدأت الوزارة الاستعدادات المبكرة له».

ولفت إلى مواصلة التنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتشكيل وفد تفاوضي، يضم أكثر من 20 شخصاً، يمثلون كل الوزارات المعنية.