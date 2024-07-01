مزرعة جرينيريشن العمودية في دبي تتعاون مع أشهر الطهاة والمطاعم في الإمارات

المصدر: البيان

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وقعت جرينيريشن، المزرعة العمودية العصرية في دبي، شراكاتٍ استراتيجية مع عددٍ من أشهر الطهاة والمطاعم في دبي للارتقاء بقطاع الضيافة وتجارب تناول الطعام التي توفرها دولة الإمارات.

وقالت الشركة إنها حرصت على اعتماد أحدث تقنيات الزراعة محلياً لإنتاج محاصيلها وفق أعلى معايير الاستدامة وخفض بصمتها البيئية، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الطازجة في دبي.

وأكدت جرينيريشن التزامها بتوفير منتجات طازجة وعالية الجودة وجاهزة للأكل دون استخدام المبيدات الحشرية، وذلك بالاعتماد على أساليب الزراعة العمودية المتقدمة والرائدة على مستوى القطاع.

وللشركة محفظة تشمل أكثر من 70 صنفاً من المحاصيل النادرة، بما فيها الزهور الصالحة للأكل والنباتات الورقية مثل نبات شيسو والأقصليس والجرجير والمخملية، وأشهر أصناف خضروات الميكروجرين (الإنباتات الصغيرة) مثل براعم البازلاء والريحان ونبات الخردل والجرجير، والتي يمكن إنتاجها جميعاً بشكل مخصص بما يلبي احتياجات العملاء.

ومن جانبه، قال رومان أوليانوف، مؤسس جرينيريشن: "تسعى جرينيريشن باستمرار إلى إنتاج محاصيل نادرة وعالية الجودة محلياً، بما يضمن تعزيز الاستدامة والارتقاء بتجارب تناول الطعام والضيافة. ويسرّنا اليوم التعاون مع نخبة الطهاة والمطاعم في دبي لتحقيق هذه الأهداف".

وأضاف أوليانوف: "في حقيقة الأمر، تحظى منتجاتنا بإعجاب الطهاة نظراً لندرتها وجودتها العالية والتزامنا بإنتاجها محلياً وفق معايير مستدامة، مما يتيح لهم تحضير أشهى الأطباق الطازجة باستمرار".

وتساهم تقنيات الزراعة المائية التي تعتمدها جرينيريشن ضمن مزارعها العمودية المحلية في خفض كمياتٍ كبيرة من الانبعاثات الكربونية، مع تقليل استهلاك المياه بنحو 98% مقارنةً بأساليب الزراعة التقليدية. وتتيح هذه المنهجية للمطاعم والفنادق تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة، من خلال تقليل بصمتها البيئية وتعزيز مساهمتها في إيجاد منظومات صديقة للبيئة.

وتدعم المحاصيل الطازجة من جرينيريشن أكثر من 20 عميلاً من أشهر المطاعم والمنشآت الفندقية في الدولة، بما فيها فنادق ومنتجعات ميلينيوم وسالمون غورو وأورفلي بروز وبيسترو آمارا وجيرل آند ذا جوس ومقهى لولو آند ذا بينستوك ومطعم أترانجي ومطعم أليسي ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال ومنتجع فورسيزونز وصالة إيريس ومطعم جونز وفنادق ماريوت وإنتركونتيننتال ومطعم كراسوتا وغيرها. وتعمل جرينيريشن مع هذه المنشآت على إثراء مشهد تناول الطعام في دبي وتوفير أطباق شهية تزخر بأجود المكونات الطازجة والغنية بالنكهات.

هذا وكانت جرينيريشن قد شاركت خلال شهر مايو الماضي في معرض إكسبو كولينير 2024، حيث استعرضت نجاحها المستمر في إنتاج أفضل المكونات والتزامها بتعزيز الشراكات في مجال الطهو. كما برزت منتجات الشركة في الأطباق الشهية التي ابتكرها الطهاة خلال الفعالية، لا سيما الزهور الصالحة للأكل مثل البنفسج والبلسمينا والكبوسين والبغونية، والتي لاقت أصداءً إيجابية بفضل ألوانها الزاهية ونكهاتها الفريدة. ونظّمت جرينيريشن خلال المعرض ورشة عمل تحت عنوان "إثراء مشهد الطهو باستخدام الزهور الصالحة للأكل" بالتعاون مع المركز الدولي لفنون الطهي. وتولى رومان أوليانوف الإشراف على الورشة بمشاركة الشيف دورجيش داربال من المركز، الذي استعرض طرقاً مبتكرة لاستخدام منتجات جرينيريشن الطازجة في الطهو، بما في ذلك طريقة تحضير طبق مرق مالاي تيكا التقليدي بلمسةٍ عصرية.

وتوفر جرينيريشن خدمة متميزة لتوصيل المنتجات إلى شركائها ضمن دبي في اليوم التالي للقطاف، مما يضمن بقاءها طازجة وصالحة للاستخدام لأطول وقت ممكن. وتحظى هذه المحاصيل النادرة وعالية الجودة بإشادة واسعة من قبل الطهاة، الذين يعتمدون عليها في تحضير مختلف أطباقهم، بدءاً من السلطات وأطباق الفطور ووصولاً إلى شرائح اللحم الفاخرة.

ويمكن للطهاة والمطاعم الاطلاع على كتيّب المحاصيل المتنوعة التي توفرها جرينيريشن أو طلب عرض الأسعار من خلال الموقع الإلكتروني Greeneration.ae، حيث تضم الشركة فريق مبيعات مؤهلاً وجاهزاً لتقديم المساعدة والإجابة على أي استفسارات.

كما يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.greeneration.ae للاطلاع على التشكيلة الواسعة من محاصيل جرينيريشن وأحدث منتجاتها.