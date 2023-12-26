دايسون: التزام راسخ بالاستدامة في جميع مراحل تصميم المنتجات

المصدر: البيان

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في ظل تنامي الوعي بأهمية الاستدامة وتزايد المخاوف البيئية، يزداد الضغط على الشركات للابتكار بطريقة صديقة للبيئة، فكلّ منتج يتم تصنيعه اليوم يترك أثرًا بيئيًا، سواء كان مواد عزل المباني أو العبوات البلاستيكية ذات الاستعمال لمرة واحدة. وبما أن أكثر من 80% من هذا التأثير يظهر في مرحلة التصميم، يتوجب على مهندسي التصميم مراعاة عوامل كثيرة عند تطوير منتج ما، بما في ذلك المواد المستخدمة والطاقة التي سيتم استهلاكها في الإنتاج وسلسلة الإمداد.

وقد بُنيت شركة دايسون، الرائدة عالميًا في مجال التقنيات المبتكرة، على مبادئ الاستدامة، إذ تركز في كل مرحلة من مراحل عملها على تقديم حلول مبتكرة للمشكلات الموجودة في عالمنا، وهندسة تقنيات أفضل باستخدام مواد وطاقة أقل.

يوضح هذا المقال كيفية عمل دايسون على دمج الاستدامة في جميع ممارساتها الهندسية.

فلسفة التصميم

إن التزام دايسون بالاستدامة يبدأ من مرحلة رسم التصميم، إذ تشدد الشركة على أهمية تصميم منتجات عالية الكفاءة وصديقة للبيئة في نفس الوقت. وكان جيمس دايسون، مؤسس الشركة، قد ابتكر أول مكنسة كهربائية من دايسون من دون كيس لتحسين قوة الشفط، وهو ما ساهم في الحد من استعمال المواد الاستهلاكية المستخدمة لمرة واحدة.

لطالما حرص مهندسو دايسون على ابتكار منتجات ذات عمر طويل مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير، من أجل الحدّ من استهلاك الطاقة.

كفاءة الطاقة



صُممت منتجات دايسون لتكون عالية الكفاءة من حيث استهلاك الطاقة، من أجل تقليل البصمة الكربونية ومساعدة المستهلكين على خفض التكاليف. ومن الأمثلة على ذلك، المكانس الكهربائية التي تنتجها العلامة، والمجهزة بتقنيات محركات متقدمة توفر قوة شحن كبيرة مع استهلاك طاقة أقل بالمقارنة مع المكانس الكهربائية التقليدية.

وبالمثل، فإن مجفف الأيدي Dyson Airblade 9kJ يستهلك طاقة بمعدل 9.3 كيلو جول فقط في كل مرة يستخدم فيها، وهو مجفف الأيدي الأسرع والأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة المزود بنظام فلترة HIPA، حيث يوفر تجفيفًا سريعًا لليدين خلال 10 ثواني فقط في وضع الحد الأقصى MAX، و12 ثانية في الوضع الاقتصادي Eco، ومن دون الحاجة لاستخدام المناشف الورقية وهو ما يجعله الحلّ الأنسب للشركات لتقليل استهلاك الطاقة ودعم الممارسات المستدامة.

طول عمر المنتج والمواد المستدامة

يعتبر إنشاء منتجات عالية المتانة وذات دورة حياة طويلة أحد أهم ركائز استراتيجية دايسون للاستدامة، إذ تعمل الشركة على تقليل الحاجة لتبديل القطع من خلال تصميم منتجات ذات عمر طويل، مما يقلل من استهلاك الموارد وتوليد المخلفات.

كما تحرص الشركة على أن تكون المواد المستخدمة في منتجاتها قادمة من مصادر مستدامة. ويعمل فريق تصميم المواد باستمرار على تطوير وإيجاد مواد مستدامة ومبتكرة وخفيفة الوزن لاستخدامها في المنتجات المستقبلية. وتستخدم دايسون المزيد من المواد المعاد تدويرها في منتجاتها، بما في ذلك المغانط المعاد تدويرها، فمثلًا، جرى تزويد مجفف الشعر Dyson Supersonic ™ بملحقات قابلة للفك والتركيب ليتمكن العملاء من عمل تسريحات مختلفة تناسب جميع أنواع الشعر. ترتبط هذه الملحقات بمجفف الشعر باستخدام المغانط، وقد بدأت دايسون باستخدام مغانط على شكل حلقات مصنوعة من النيوديميوم المعاد تدويرها بالكامل، وهو عنصر نادر يستخرج من الأرض، إلى جانب معادن أخرى.

ويظهر التزام دايسون بالاستدامة جليًا في جميع جوانب عملياتها الهندسية، إذ تعطي الشركة الأولوية للممارسات الصديقة للبيئة من دون المساومة على قوة الأداء، وذلك اعتبارًا من مرحلة التصميم الأولي، مع أخذ مسألة عمر المنتج في الاعتبار. تعتبر دايسون من الشركات الرائدة في مجال الهندسة المستدامة، وترسي معايير عالية للقطاع، مؤكدة بأنه من الممكن تصنيع منتجات مبتكرة وعالية الأداء من دون التّخلي عن المسؤولية تجاه الحفاظ على البيئة.