«الصيد والفروسية».. استدامة ومنتجات وطنية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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شهدت فعاليات اليوم الثالث من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أمس، إقبالاً جماهيرياً لافتاً، ولا سيما من فئة طلاب المدارس الذين حضروا في ساحات المعرض لدى افتتاحه، ومحبي الفروسية والصقارة من مختلف الجنسيات والأعمار، كما زينت فعاليات المعرض الذي اكتسى بروح الاستدامة، عروض مبهرة ومتميزة للخيول العربية في ساحة العروض التي تستضيف على مدى أيام المعرض زخماً من الفعاليات المدهشة التي تستقطب الجمهور وتزيد تفاعله مع أنشطة المعرض المتنوعة، وسط حضور المشروعات المستدامة والمنتجات الوطنية وبشكل متميز في نسخة المعرض الحالية.

وسلط معرض أبوظبي للصيد والفروسية في نسخته الـ20 الضوء على المنتجات المحلية التي حازت الاهتمام العالمي بما يدعم صحة الثروة الحيوانية، ومنها «زيت الفرسان» الذي حصل على شهادة آيزو العالمية وتم إثبات كفاءته مخبرياً، ويستخدم على نطاق واسع أيضاً للإبل.

وأعلن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في مشاركته في المعرض أن العدد الكلي لإنتاج الحبارى المكاثرة في إطار البرنامج في موسم التكاثر لسنة 2023 بلغ 89.285 فرخاً من الحبارى الآسيوية وحبارى شمالي إفريقيا في مراكزه في أبوظبي والمملكة المغربية وجمهورية كازاخستان.

وبهذا الرقم من الإنتاج لسنة 2023 يرتفع مجمل عدد الحبارى بنوعيها الآسيوي وحبارى شمالي إفريقيا والتي أنتجها الصندوق من تأسيسه إلى العام الحالي إلى 795.569 طائر حبارى.

أعلاف مستدامة

ومن منظور وطني مستدام، قام فريق البحث في كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة الإمارات بعرض منتج حاصل على براءة اختراع ليكون مضاداً حيوياً طبيعياً عبر استخدام نوى التمر مع فطريات معينة إذ يتميز بكونه غذاء للدجاج والأسماك ويؤثر في البكتيريا المسببة للأمراض.

الجناح الياباني

بعباءات كيمونو وفنون «أوريغامي» والخط الياباني، شهد معرض أبوظبي للصيد والفروسية مشاركة واسعة من اليابان فاحتفى بحضور الصقارة العالمية نوريكو أوتسوكا التي حرصت على الحضور في معرض أبوظبي للصقور على مدى 19 عاماً للتعريف بالثقافة اليابانية في ممارسة الصيد بالصقور، وأكدت التقارب والترابط الوثيق حضارياً بين سكان منطقة الخليج العربي واليابان في رياضة الصيد بالصقور.

200 قطعة

وتُشارك شركة بينونة الوطنية للمعدات العسكرية والصيد في المعرض الدولي للصيد والفروسية بجناح يعد الأكبر في قطاع الأسلحة، ويضم قطعاً متنوعة من بنادق الصيد ومسدسات الرماية تفوق 200 بندقية من ماركات وعلامات تجارية عالمية.

وقال سعيد الغفلي المدير العام لشركة بينونة إنّ جميع بنادق ومعدّات الصيد بمختلف أنواعها التي تُقدّمها شركة بينونة الوطنية ضمن فعاليات الدورة الحالية للمعرض مسموح بالحصول عليها بعد توافر التراخيص والموافقات من الجهات الرسمية.

«قلعة الصحراء»

وعرضت شركة MP3 بنادق صيد تزدان بأبرز معالم الدولة وإمارة أبوظبي، والتي شهدت إقبالاً من قبل زوار أجنحة السلاح.

وأوضح أحمد كامل مدير العمليات في شركة mp3 أن مشاركتهم في هذه الدورة تتضمن بنادق متميزة تعد من القطع الفريدة، إذ خصت المجموعة المعرض ببندقية صيد تحمل اسم «قلعة الصحراء» وهي الوحيدة في العالم وغير قابلة للتقليد.

وأشار إلى أن البندقية تمتاز بأنها مصنوعة من خشب الجوز، ونقش عليها قصر الحصن مع شعار إمارة أبوظبي، وما يميزها خفة الوزن والدقة في التصويب، وفيها مكانان للسبطانة وممكن استبدالها بعيار من 2.23 أو 2.43. وبين أن هذه القطعة استغرق تصميمها وصناعتها 14 شهراً من قبل أحد أهم خمسة صانعي الأسلحة على مستوى العالم.

ثلاثي الأبعاد

وتستعرض شركة «مارشال راديو الخليج للإلكترونيات» في مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، جهازاً مزوداً تقنية تتبع ثلاثي الأبعاد للصقور.

توعية لرواد المعرض

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات الدورة الـ(20) لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بجناح فرسان شرطة أبوظبي والموروث الشرطي.

وأعدت اللجنة الأمنية خطة تركز على تكثيف جهود التوعية لرواد المعرض وإبراز هذا الحدث العالمي، حيث تشارك فيه مديرية المرور والدوريات وإدارة الأسلحة والمتفجرات، وإدارة المراسم والعلاقات العامة بقسم الموروث الشرطي الذي يقدم مسابقات ترفيهية وتثقيفية للجمهور حول الموروث والتجوال بالزي الشرطي القديم، ومشاركة فرقة موسيقى الشرطة بالعروض والتشكيل للفرق الموسيقية.

وتقدم فرقة فرسان شرطة أبوظبي بإدارة الدوريات الخاصة عروضاً تشويقية للخيل وفن التشوليب، كما يشارك مجلس شباب شرطة أبوظبي بتقديم التوعية المرورية لزوار المعرض، والتوعية بمخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية، وعرض قسم الموروث الشرطي بعض المعلومات التاريخية المصورة وشرحاً عن شرطة أبوظبي، بالإضافة لتقديم محاضرات في مجلس الشباب عن تاريخ الشرطة والأمن. (أبوظبي- البيان)