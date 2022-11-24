مجلس صناعات الطاقة: الإمارات رائدة في مجال الطاقة المتجددة

المصدر: وام

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أكد مجلس صناعات الطاقة، أحد أكبر الاتحادات المتخصصة في مجال صناعة الطاقة حول العالم، على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في مجال الطاقة المتجددة.

وأوضح المجلس، في تقرير حديث حول صناعة الطاقة في الإمارات، أنّ الإمارات نجحت دائماً في الحفاظ على مكانتها الرائدة كمنتج للطاقة في مجال النفط والغاز، ومع ذلك وضعت خططاً طموحة لإنتاج نسبة كبيرة من طاقتها من الموارد النظيفة.

وأكد التقرير أن الإمارات تقدم مزيجاً فريداً من مشاريع الطاقة بأنواعها للشركات من جميع أنحاء العالم، وقد نجحت في اجتذاب مناقصات منافسة جداً هي ضمن الأكثر انخفاضاً في تاريخ صناعة الطاقة الشمسية".

وسلط التقرير الضوء على مشاريع الهيدروجين في الإمارات، لافتاً إلى وجود 6 مشاريع قيد التطوير، ومن المتوقع أن يصل تكلفتها إلى 1.66 مليار دولار، مشيراً إلى أن الإمارات من الممكن أن تلعب دوراً رئيسياً وأن توفر 25% من إنتاج سوق الهيدروجين العالمي منخفض الكربون بحلول العام 2030.