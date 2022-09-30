العالم يغرق.. عواصف وأعاصير تتلف أراضي وتشرد البشر وتحوّل مناطق إلى أطلال (فيديو)

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد مناطق عدة من العالم حاليا فيضانات وسيولا جارفة، جراء أعاصير وعواصف عاتية، تسبب في تشريد الآلاف وتهديم مئات المنازل بسبب الرياح العاتية التي رافقتها، وغرق شوارع ومناطق برمتها جراء الأمطار.

"إيان" يحول كوبا إلى أطلال

ففي كوبا تناثرت خطوط الكهرباء المتقطعة وتحطمن إشارات الطرق وأسطح المنازل، وشوارع غمرتها مياه الأمطار في كونسولاسيون ديل سور، من مقاطعة بينار ديل ريو، بفعل إعصار إيان القوي من الفئة الثالثة في غرب كوبا، حيث بدأ منتجو التبغ في بينار ديل ريو، بإزالة المقتنيات المنزلية المتضررة، بعد أن خلف الإعصار أثارا من الدمار في الجزيرة.

ويشعر مزارعو محاصيل التبغ الكبيرة، النموذجية في هذه المنطقة، بالقلق من الضرر الذي لحق بمحاصيلهم.

لكن ورغم هبوب الرياح العنيفة التي تسببت في أضرار في الغرب، لم تبلغ السلطات عن أي ضحايا. وقد بلغت سرعة الرياح 125 ميلاً (205 كيلومترات) في الساعة.

العالم يغرق.. عواصف وأعاصير تغمر أراضي وتشرد آلف البشر (فيديو 1من 4- كوبا)https://t.co/KJl9jtI6Nh#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/kcKsvR9Fjb — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 30, 2022

"نورو" يعصف بالساحل الفيتنامي



أما في فيتنام فضرب الإعصار "نورو" الأربعاء المناطق المطلة على الساحل الأوسط للبلد، ما تسبب في هروب الآلاف من السكان إلى الملاجئ خوفاً من الدمار الذي نتج عنه.

وعصفت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة بمدينة دا نانغ، وهي ثالث أكبر مدن فيتنام، مما أطاح بالأشجار وأسقف بعض المنازل، كذلك أدى الإعصار إلى انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بالمدينة.

وقررت السلطات تطويع حوالي 40 ألف جندي و200 ألف عضو بالميليشيات الحكومية، مزودين بمركبات مصفحة ومراكب للمساعدة في جهود إنقاذ العالقين جرّاء الإعصار.

العالم يغرق.. عواصف وأعاصير تغمر أراضي وتشرد آلف البشر (فيديو 2من 4- فيتنام)https://t.co/KJl9jtI6Nh#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/seOVHo4O7M — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 30, 2022

"إيان" يترك فلوريدا في ظلام



وأما في فلوريدا، فوصل الإعصار الخطير "إيان" إلى اليابسة في عصر الأربعاء، ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كلم/ساعة وأمطار غزيرة، مما تسبّب بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مسكن في الولاية الأمريكية، بحسب موقع "باور آوتدج" المتخصص.

وحذّر المركز الأمريكي للأعاصير ومقرّه ميامي من أنّ إيان "إعصار خطير للغاية"، وقد تسبّب منذ الآن بفيضانات "كارثية".

الآلاف يبحثون عن مأوى في تايلندا

العالم يغرق.. عواصف وأعاصير تغمر أراضي وتشرد آلف البشر (فيديو 3من 4- فلوريدا)https://t.co/KJl9jtI6Nh#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/hvrrdKFOyY — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 30, 2022



وأخير في تايلندا فقد غمرت المياه بعض الأحياء الواقعة على ضفاف انهار ومناطق أخرى في تايلاند، أمس الخميس، بعد أن تسبب منخفض استوائي في هطول أمطار غزيرة وسقوط أشجار، ما أدى لوفاة شخص واحد على الأقل.

وسجل أشد هطول للأمطار، حوالي 22 سم، خلال 24 ساعة، في مقاطعة أوبون راتشاثاني الشمالية الشرقية، حيث تم نقل أكثر من 5000 شخص إلى ملاجئ على أراض مرتفعة. ولقي شخص مصرعه وأصيب اثنان في تساقط الأشجار بمقاطعة سيساكيت.

وصلت بقايا العاصفة الاستوائية "نورو" إلى تايلندا خلال الليل بعد أن ضربت وسط فيتنام، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتدمير أسطح المنازل واللوحات الإعلانية.

ووفقا لإدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها في تايلندا، تأثر أكثر من 10000 أسرة بالفيضانات. وخاض عمال الإنقاذ في المياه التي يصل ارتفاعها إلى الخصر لتوزيع الطعام وحزم الرعاية على الأشخاص المحاصرين داخل منازلهم، بحسب "روسيا اليوم".

العالم يغرق.. عواصف وأعاصير تغمر أراضي وتشرد آلف البشر (فيديو 4من 4- تايلندا)https://t.co/KJl9jtI6Nh#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/SFvtmuuwr7 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 30, 2022