نفوق جماعي لـ "الرنة" في روسيا.. فيديو

المصدر: البيان

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نفقت أعداد كبيرة من حيوانات الرنة في منطقة الدان بجمهورية ياقوتيا في أقصى شرق روسيا، من تحديد أسباب لذلك.

وأفيد بنفوق أكثر من مائة غزال في مزارع حيوانات الرنة بمنطقة الدان في أقصى الشرق الروسي، وفيما لا يزال سبب النفوق الجماعي مجهولا، يتحرى البيطريون أسبابه، وستكون نتائج التحاليل التي يجريها المختصون جاهزة خلال أسبوع، وفق "روسيا اليوم".

وكان سُجل نفوق جماعي في أغسطس 2021 لحيوانات الرنة بمنطقة ريفية بإقليم كراسنويارسك بوسط روسيا، فيما تتردد في الأوساط الطبية البيطرية رواية تعزو الظاهرة إلى نوع من عدوى الالتهاب الدماغي.