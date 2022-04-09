الصين تكافح حشرات الحقول الزراعية بالحشرات

المصدر: البيان

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قام الباحث في معهد حماية ووقاية النباتات بأكاديمية قويتشو للعلوم الزراعية شانغ تشانغ رونغ بقيادة أعضاء الفريق إلى قاعدة زراعة فاكهة الكيوي البيئية في شهر ابريل الجاري، بإجراء عرض عملي وتعزيز للتكنولوجيا الخضراء "لمكافحة الحشرات بالحشرات"، والتي لاقت ترحيباً من قبل مزارعي الفاكهة المحليين.

وتم وضع ما مجموعه حوالي 200 ألف حشرة من السرعوف وحوالي 10 ألف من حشرات البق النتن، ما يقدر حماية أكثر من 100 مو(مو واحد يساوي نحو 0.067 هكتار) من بساتين فاكهة الكيوي من تآكل الآفات.