"قنبلة مطريّة" تضرب سيدني الأسترالية.. فيديو

المصدر: البيان

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توقّع متنبئو الأرصاد الجوية بأستراليا وصول معدل هطول الأمطار في سيدني إلى 140 ملم في اليومين القادمين، حيث تكون أعظم الهطولات اليوم الخميس.

وحذّر مكتب الأرصاد الجوية من فيضانات مفاجئة بعد استمرار تساقط الأمطار فوق المدينة والساحل الجنوبي طوال أمس الأربعاء، وفق ما نقل موقع "أستراليا بالعربي".

وصرّح متحدّث باسم مكتب الأرصاد الجوية أن العاصفة الحالية تسير ببطء ما يؤدي إلى غزارة الأمطار في المنطقة المتأثرة.

وحسب التوقعات، ستقل الهطولات يوم غد الجمعة مع استمرارها بمعدّلات أقل من السابق، حيث تبقى الأراضي مغمورة بالمياه والأنهار والسدود ممتلئة على آخرها.

وانضمّت خدمات الطوارئ في الولاية NSW SES إلى تحذيرات مكتب الأرصاد، وقالت إن فرص حدوث انهيارات أرضية ستزيد في الأيام القادمة نتيجة الرياح القوية والعواصف.

وستكون Illawarra أول المناطق المتأثرة تليها مناطق شرق Tablelands الجنوبية ثم سيدني وجنوب Hunter.

وأضاف المتحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية أن المعدّل المتوقع للهطولات سيكون 60 -100 ملم كل ست ساعات.

وتلقّت سواحل ماكوراي وسيدني وHunter تحذيرات من فيضانات محلية، ومثلها المناطق المحيطة بنهري ماكدونالد وباراماتا شمال وجنوب سيدني.

وتستمر السلطات بمراقبة مناطق الأنهار الوسطى ورصدت فيضانات خفيفة في نهر نيبين، ونهر جورج بعد هدوئهما لعدة أيام.

واقترحت SES على السكان رفع الأدوات الكهربائية والمواد الكيميائية على أسطح عالية استعداداً للفيضانات، وعدم القيادة أو السير في مناطق الفيضانات.