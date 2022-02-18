تأهب كبير في بريطانيا بسبب العاصفة يونس

المصدر: ا ف ب

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وضعت مناطق واسعة في بريطانيا بما ذلك العاصمة لندن الجمعة في حالة تأهب قصوى بسبب الأحوال الجوية بينما يبدو الجيش جاهزا للانتشار لمواجهة العاصفة يونس التي بدأت تضرب البلاد، ترافقها رياح شديدة.

والغي عدد كبير من الرحلات الجوية في مطارات العاصمة.

ودعا مكتب الأرصاد الجوية ملايين البريطانيين إلى البقاء في بيوتهم وأصدر إنذارا أحمر - أعلى مستوى - في جنوب غرب انكلترا وجنوب ويلز.

والحدث النادر هو أن مكتب الأرصاد الجوية أصدر إنذارا ثانيا بأعلى مستوى صباح الجمعة، وهذه المرة في جنوب شرق البلاد، بما في ذلك العاصمة لندن للمرة الأولى منذ بدء العمل بنظام الإنذار هذا في 2011.

ودعا وزير الدولة لشؤون الأمن داميان هيندز البريطانيين إلى "الوقاية والبقاء آمنين" إذ إن سرعة الرياح قد تصل إلى 145 كيلومتر في الساعة على السواحل وإلى 130 كيلومتر في الساعة في المناطق الداخلية.

وقال عبر قناة سكاي نيوز "هناك خطر على الحياة خلال هذا النوع من الأحوال الجوية الكبيرة"، مؤكدا أن الجيش جاهز للانتشار لمواجهة العاصفة التي قد تكون من الأكبر في العقود الثلاثة الماضية.

ومن المقرر عقد اجتماع أزمة وزاري بعد ظهر الجمعة.

وحذرت وكالة البيئة البريطانية أيضا من احتمال حدوث فيضانات كبيرة بينما أغلقت معظم المدارس في جنوب غرب البلاد الجمعة.

وألغت الخطوط الجوية البريطانية "عددًا من الرحلات" ودعت شركات السكك الحديدية مستخدميها إلى "عدم السفر"، محذرة من احتمال الإعلان عن اضطرابات في اللحظة الأخيرة.

كما تحدثت شبكة الطرق السريعة في المملكة المتحدة عن "مخاطر عالية" لوقوع حوادث.

وفي ويلز توقفت كل الحافلات والقطارات.

وقطعت الكهرباء عن أكثر من 55 ألف منزل صباح الجمعة في إيرلندا المجاورة حيث ستبقى كل المدارس مغلقة طوال اليوم حسب شبكة "ار تي اي" الخاصة.

وتسببت عاصفة أخرى تسمى "دادلي" في اضطرابات أقل حدة في اسكتلندا وشمال إنكلترا الأربعاء وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.