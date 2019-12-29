شباب الأهلي.. بطل الثنائية

أثبت فريق شباب الأهلي لكرة القدم، أنه رقم صعب، بعد تتويجه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، بالإضافة إلى إنهاء دوري الخليج العربي في مركز الوصيف.

وأصبح شباب الأهلي، الأكثر فوزاً بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد اللقب الذي توج به في العام الماضي، ليصل رصيده إلى 13 لقباً، ويسبق الشارقة بفارق 4 ألقاب من البطولة الغالية، وذلك بعد قرار الدمج الصادر في مايو 2017، والذي بمقتضاه أصبح الأهلي وناديا الشباب ودبي كياناً واحداً.

8 مرات

وسبق أن توج الأهلي بطلاً للكأس الغالية، 8 مرات أعوام 1975، 1977، 1988، 1996، 2002، 2004، 2008 و2013، فيما توج الشباب 4 مرات أعوام 1981، 1990، 1994 و1997، بالإضافة إلى نسخة العام الحالي، والتي توج بها النادي بمسماه شباب الأهلي.

كرة الطائرة

وعلى مستوى الألعاب الأخرى، توج فريق شباب الأهلي للكرة الطائرة ببطولة كأس السوبر على حساب العين 3-1، ولقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، للمرة السادسة في تاريخه بعد تغلبه على العين «حامل اللقب» 3 - 0.

وحقق فريق السلة للرجال، بطولة الدوري العام لكرة السلة بعد فوزه على النصر ليسجل شباب الأهلي إنجازه الـ 11 في تاريخ المسابقة، كما ظفر بلقب مسابقة كأس الاتحاد لكرة السلة لفرق الرجال بعد فوزه على النصر حامل اللقب.

فريق الصالات

وأضاف فريق الصالات ثنائية أخرى في خزينة النادي، بعد حصد لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة قدم الصالات إثر فوزه على النصر 3-2، كما ظفر بلقب السوبر في كرة قدم الصالات بعد فوزه 2-1 على النصر.إنجاز الدراجات

وتوالت الإنجازات في قلعة الفرسان، بعد أن احتفظ فريق الدراجات بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات للعام الثاني على التوالي بعد فوز بجدارة واستحقاق بالمركز الأول في الترتيب الفرقي في سباق البطولة الذي أقيم في جزيرة المرجان برأس الخيمة لمسافة 75 كلم، وتوج بلقب الدوري العام للشباب في كرة الطاولة.

البراعم

ونال فريق شباب الأهلي كأس الاتحاد للبراعم (أ) في كرة السلة، والدوري العام للأشبال في كرة اليد، والدوري العام للأشبال (ب) في الكرة الطائرة.