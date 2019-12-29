بنات الإمارات ذهب «عيار 24»

حققت الإمارات إنجازاً في الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الكويت، بتحقيق 56 ميداليّة ملوّنة بواقع 24 ذهبية و14 فضية و18 برونزية، لتحتلّ بذلك المركز الثاني في جدول الترتيب العامّ لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في الدورة.

و يعود الفضل في إنجازات بنات الإمارات إلى الدعم الكبير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

ميداليات

وتوّزعت ميداليات الإمارات في الدورة السادسة بين 10 منتخبات، هي: أصحاب الهمم (19 ذهبية و6 فضية و5 برونزية)، ومنتخب المبارزة (3 ذهبية و4 فضية و4 برونزية)، التايكواندو (ذهبية وفضية وبرونزيتان)، منتخب كرة اليدّ (ميداليّة فضية)، منتخب ألعاب القوى (ذهبية وفضية وبرونزية)، ومنتخب كرة قدم الصالات (ميدالية فضية)، منتخب البولينغ (برونزيتان)، منتخب الرماية (برونزيتان)، منتخب كرة السلّة (برونزية)، ومنتخب الكرة الطائرة (برونزية).

حصيلة

وبنهاية النسخة السادسة لدورة رياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، رفعت الإمارات حصيلتها إلى 161 ميدالية في جميع مشاركاتها التي انطلقت منذ الدورة الأولى بالكويت في 2008، التي حققت فيها منتخباتنا الوطنية 5 ميداليات ثم 27 ميدالية في الدورة الثانية التي استضافتها العاصمة أبوظبي، و21 ميدالية في دورة البحرين 2013، و23 ميدالية في النسخة الرابعة بعمان، فيما وصل حصاد الإمارات في نسخة 2017 إلى 32 ميدالية، قبل أن تحطم الدورة الحالية الرقم القياسي في الإنجازات بـ53 ميدالية.

وشاركت الإمارات بوفد رياضي يضم 142 لاعبة في 10 ألعاب، هي ألعاب القوى وكرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة القدم للصالات، التايكواندو، الرماية، البولينغ، المبارزة، وألعاب القوى لـ «صاحبات الهمم»، ونجحت كل الألعاب المشاركة في الصعود على منصة التتويج، بتحقيق 56 ميدالية، كما تصدر منتخب «صاحبات الهمم»، منافسات ألعاب القوى بـ 28 ميدالية ملونة، بواقع 19 ذهبية و6 فضيات و5 برونزيـات حيث جاءت الميداليات الذهبية، عن طريق سهام الرشيدي وريم العمودي ومريم الزيودي ومريم المطروشي وتحقّقت الميداليات الفضية الثلاث بواسطة سارة السناني وذكرة الكعبي وإنصاف النعيمي وضمت قائمة لاعباتنا اللاتي حققن الميداليات البرونزية الثلاث، كلاً من ثريا الزعابي وشما عبدالعزيز وعائشة الخالدي.