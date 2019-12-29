«ثندر سنو» أسطورة خالدة في ذاكرة كأس دبي العالمي

المصدر: إعداد - علي الظاهري

واصلت فروسية الإمارات مشوار الريادة العالمية في العام الماضي بعد تحقيق العديد من الإنجازات، سواء في رياضة القدرة والتحمل، أو عالم سباقات الخيول، أبرزها إنجاز الأسطورة «ثندر سنو» لجودلفين بتتوبجه بلقب كأس دبي العالمي للمرة الثانية على التوالي تحت إِشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور في سابقة تعد الأولى من نوعها للأمسية الكبيرة.

واعتزل «ثندر سنو» عالم المضامير في قمة مجده بعد أن حقق نتائج مميزة في مختلف مضامير العالم.

كما شهد هذا العام اعتزال «مسار» لجودلفين«بطل النسخة الماضية للديربي الانجليزي، واعتزال البطل»بلو بوينت«لجودلفين أيضاً بعد تحقيقه ثنائية تاريخية بالفوز بسباقي السرعة الشهيرين في مهرجان رويال آسكوت، كما حلق «بيناتوبو» لجودلفين بلقب الشوط الرئيس «دارلي ديوهيرست ستيكس»، في ختام مهرجان «دبي أبطال المستقبل».

ويعتبر العام الماضي موسم حافل بالإنجازات لجودلفين التي واصلت الريادة بعد تخطي حاجز 300 فوز في سباقات الفئة الأولى منذ التأسيس، والذي يترجمه تتويجها بجائزة أفضل مالك للسنة الثالثة على التوالي في الدورة الثالثة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل.

رياضة القدرة

وفي عالم رياضة القدرة، واصل فرسان الإمارات الريادة بعد تتويجهم بلقب بطولة العالم للقدرة للشباب والناشئين في فئتي الفردي والفرق واحتكارهم المراكز الخمسة الأولى في مدينة بيزا بايطاليا، وتوج بالمركز الأول الفارس سعيد المهيري للمرة الثانية على التوالي في فئة الفردي على صهوة الجواد»بينغو دي لا تاور«لإسطبلات M7 تحت إشراف المدرب محمد السبوسي، ونال المركز الثاني الفارس شاهين المزروعي على صهوة الفرس»كيشان دايلاس«لإسطبلات F3، وحل الفارس سيف المزروعي ثالثاً على صهوة الجواد»بيرزان» لإسطبلات MRM.