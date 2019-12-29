رؤيـة للمسـتقبل وحوافز غنية بالابتكار والتنمية البشرية

المصدر: دبي - البيان

شهد العام 2019 إطلاق حكومة الإمارات مبادرات ومحفزات عديدة تؤسس لانطلاق الدولة نحو مستقبل شعاره الريادة في المجالات كافة. هذا الهدف وضعته الحكومة أولوية في برامجها المبنية على الاستثمار في التنمية البشرية، وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر، للارتقاء بمرتبتها؛ لتصبح الإمارات أفضل الدول على مستوى العالم بحلول 2071.

وبرزت «وثيقة الخمسين» كعلامة مميزة لعام 2019، باعتبارها دستور عمل يضع قواعد لمستقبل لتحقيق المزيد من التقدم في جميع المجالات. كما جاءت المبادئ الثمانية، إلى جانب الوثيقة، بمثابة خارطة طريق لاستشراف المستقبل.

وكان العام 2019 أيضاً عام الإعداد لإكسبو 2020 دبي حيث تتواصل الاستعدادات لإبهار العالم وملايين الزوار مع انطلاق فعالياته في 20 أكتوبر 2020.

كما انتعش الاقتصاد الوطني مدعوماً بمحفزات حكومية تم إطلاقها خلال 2018 واستكملت العام الحالي، رسخت نموه الإيجابي، وهو ما أكدته أحدث التقارير للمصرف المركزي.

وأخذت حكومة الإمارات على عاتقها العمل على قضية «التوطين»، ليبقى الملف حياً من أجل إطلاق إمكانات المواطنين لقيادة عجلة التطوير الاقتصادي، فتضافرت الجهود وتوحدت الطاقات، من خلال حزم مبادرات وإجراءات واستراتيجيات فاعلة.

وواصل قطاع تقنية المعلومات والبرمجيات في الإمارات تحقيق نمو قوي استعداداً للانطلاق رقمياً نحو العقد المقبل، بفضل الخطط التي تقودها الحكومة للتحول الرقمي في القطاعات الرئيسية.