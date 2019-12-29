سباق مع الإنجاز المدهش للحدث العالمي

المصدر: دبي - بشار باغ

يواصل إكسبو 2020 دبي استكمال الاستعدادات لإبهار العالم وملايين الزوار مع انطلاق فعالياته في 20 أكتوبر 2020. ويختتم إكسبو عام 2019 بسجل حافل بالإنجازات على كافة المستويات، بما يشمل الإنشاءات والتطوير العقاري، والمشاركة الدولية، والإرث ودمج وتطوير الأعمال وتفعيل دور ومشاركة الشباب.

وكان قد تم تركيب قبة ساحة الوصل، وهي المنطقة المركزية في موقع الحدث، ويجري إكمال تركيب الألواح على هيكل القبة، التي ستنعكس عليها العروض الضوئية خلال الحدث، كما يجري تركيب أجهزة العرض الضوئي، وبحسب الجدول الزمني، سيتم الانتهاء من إنجاز ساحة الوصل بشكل كامل في أبريل المقبل، بما يشمل جميع مكوناتها من توصيلات كهربائية وضوئية ومرافق وحدائق ومسطحات مائية وغيرها.

وتم في مايو الماضي إنجاز الأعمال الإنشائية في مناطق الموضوعات الـ3، والتي تضم 86 مبنى متعدد الاستخدامات تتوزع على 3 بتلات وهي الفرص والاستدامة والتنقل، والتي تمثل الموضوعات الثلاثة لإكسبو، وتم تسلم شهادات إنجاز من بلدية دبي.

وبدأت العديد من الدول عمليات إنشاء أجنحتها، فيما باشرت دول أخرى مرحلة التخطيط والبرامج والفعاليات والأنشطة التي ستقدمها لملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم خلال فعاليات الحدث، كما أطلقت العديد من الأجنحة حملات تسويق واسعة لتسليط الضوء على أجنحتها في إكسبو بالتزامن مع تنظيم ندوات وورش عمل لتعريف المستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين بالفرص الواعدة التي يوفرها هذا الحدث الدولي.

ويسجل موقع إكسبو يومياً إنجازات إنشائية جديدة مع وصول أعمال بناء المرافق والأبنية الرئيسة إلى مراحل متقدمة، حيث تم اكتمال جميع الأعمال الإنشائية الرئيسة بشكل كامل، بما يشمل البنية التحتية التي أنجزت بنسبة 100% مع وجود بعض الأعمال المجدولة للفترة التي تسبق انطلاق فعاليات الحدث، والتي تشمل وضع الطبقات الأخيرة من الأسفلت ووضع العلامات والإشارات الطرقية.

وسيتم إنجاز جميع الأعمال الإنشائية لأجنحة موضوعات التنقل والاستدامة والفرص بنهاية العام الجاري، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الأعمال الداخلية في هذه الأجنحة ونقل المعروضات ومواد العرض الخاصة بكل جناح، وبحلول أبريل 2020 سيتم الانتهاء من جميع هذه الأجنحة على أن تنطلق بعدها عملية التشغيل التجريبية لغاية سبتمبر المقبل.

ويتم حالياً الانتهاء من التصاميم الداخلية بالتعاون مع الدول التي توجد أجنحتها ضمن أبنية المناطق، على أن يتم الانتهاء من جميع التصاميم وتنفيذها بحلول يوليو 2020، إضافة إلى فترة الاختبارات التشغيلية بعد إنجاز أعمال التصميم لغاية سبتمبر، ويشمل ذلك الأجنحة المستقلة التي تقوم الدول ببنائها، والتي تصل إلى 84 جناحاً، وبدأت ما يقارب 30 دولة إنشاءات أجنحتها في حين لا تزال أجنحة بعض الدول الأخرى في مرحلة التصميم، كما باشرت طيران الإمارات وإينوك وموانئ دبي العالمية بناء أجنحتها.

وسيتم الإنجاز الكامل لكل من قرية إكسبو ومركز دبي للمعارض ومركز التسوق، التي تقع جميعها خارج المنطقة المسورة لإكسبو 2020، بحلول شهر فبراير 2019، وتضم قرية إكسبو التي يتولى مركز دبي التجاري العالمي تطويرها 2200 وحدة سكنية ستخصص للإيجار بشكل كامل للمشاركين في إكسبو 2020 خلال فعاليات الحدث على امتداد 6 أشهر.

كما بدأ إكسبو 2020 باستقطاب مجموعة من الفعاليات المحلية والدولية الكبرى التي سيحتضنها مركز دبي للمعارض الواقع في أرض الحدث، ويأتي في مقدمة هذه الفعاليات «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020» التي سيشارك فيها عدد كبير من رؤساء الحكومات ومسؤولي الدول، بحضور 100 ألف مشارك، ومنهم 10 آلاف مسؤول و30 منظمة دولية و600 مفكر وخبير.

كما سيستضيف الحدث القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، فضلاً عن المنتديات العالمية للأعمال لدول أفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول الآسيان، ومؤتمر غرف التجارة العالمية 2021.

وشهد عام 2019 الإعلان عن حزمة شركاء جدد لإكسبو، فيما تم الإعلان عن أجنحة لشركاء الحدث وفي مقدمتهم طيران الإمارات وموانئ دبي وإينوك.