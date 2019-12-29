قرارات استراتيجية في الأمن الغذائي

حرصت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز مكانة ملف الأمن الغذائي عبر العديد من الإجراءات والقرارات التي تسهم في الانطلاق نحو المستقبل، إذ أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «تحدي تكنولوجيا الغذاء» الأكبر من نوعه عالمياً، ورسّخت دولة الإمارات مكانتها العالمية في مجال التكنولوجيا الزراعية ضمن مساعيها لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها، ومن بين الإنجازات تطوير برنامج «المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قرارات

وشهد عام 2019 صدور 8 قرارات وزارية في وزارة التغير المناخي والبيئة تدخل ضمن إطار تحقيق الاستراتيجية المستهدفة فيما يتعلق باستدامة النظم الطبيعية، وشملت القرار الوزاري بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق «التحويط»، والقرار الخاص باستيراد النخيل، والقرار الخاص بتنظيم إصدار وثيقة الصقر، وقرار استخدام الوقود البديل الناتج عن عمليات معالجة النفايات في مصانع الأسمنت، وقرار تداول لقاح الحمى القلاعية في الدولة، وقرار نظام الإعلانات عن المبيدات.

وأصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار رقم 34 لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، وجاء القرار رقم 21 لسنة 2019 بشأن استخدام المواد المعاد تدويرها من نفايات البناء والهدم في مشاريع الطرق والبنية التحتية.

خطط

وأعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تنفيذ 5 خطط خلال العام المقبل، بمشاركة الشركاء وأفراد الجمهور في تنفيذ وإعداد الخطط والمتمثلة في الإدارة السليمة والآمنة لنفايات البطاريات، وإعداد مسودة قانون تغير المناخ، إضافة إلى تطوير وتحسين محتوى «الدليل التوجيهي لاستزراع الأحياء المائية لدولة الإمارات 2020»، وتحسين نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، وتحسين خدمات الوزارة الإلكترونية.

إنجازات

وشهد عام 2019 العديد من الإنجازات البارزة الناتجة عن جهود الدولة في مجال التكنولوجيا الزراعية، منها: مشاريع الصوب الزراعية المجهّزة بأحدث تقنيات التحكم بالمناخ التي تنتج 10 أضعاف كمية الطماطم مقارنة بالأراضي الموجود في الهواء الطلق، وكذلك إنشاء مركز متقدم للجينوم في الإمارات لدراسة المحاصيل وتكنولوجيا الحصاد المائي، وإنشاء أكبر مزرعة عمودية في العالم في مطار دبي الدولي، وإنشاء مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية «SKMRC».

وتقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 10 مراكز في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019، حيث احتلت المركز الـ21 عالمياً.