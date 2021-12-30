2021.. عودة الحياة للرياضة الإماراتية

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شهد عام 2021 عودة الحياة إلى الرياضة، بعد أن تعرضت لكبوة وتوقف بسبب جائحة كورونا، أثرت كثيراً على مختلف الألعاب الرياضية في العالم، وما بين طموحات وآمال، ونجاحات وإخفاقات، جاء حصاد الرياضة الإماراتية في 2021، إذ نجحت الدولة بفضل تغلبها وتعاملها السريع والناجع مع الجائحة، في خطف أنظار العالم باستضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتأكيد مكانتها المرموقة على المستوى الدولي، إضافة إلى إنجازات على الصعيد الإداري بتولي أبناء الإمارات المناصب في الاتحادات الرياضية القارية والدولية، فضلاً عن إنجازات في عدد من الرياضات على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي، عبر رجال وفتيات رفعوا علم الدولة عالياً في بطولات رياضية، على عكس كرة القدم التي واصلت الإخفاق والتراجع.