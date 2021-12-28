2021 عام اقتصادي إماراتي بامتياز

المصدر: دبي - القسم الاقتصادي

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على الرغم من أن الجائحة العالمية لا تزال تضرب بأطنابها في مناطق متفرقة من العالم فإن دولة الإمارات كانت في مواجهة وتحدٍ معها، وأثبتت تفوقها بالعديد من الإنجازات خلال 2021، ففيه تألقت الإمارات اقتصادياً بافتتاح «إكسبو 2020 دبي» الحدث الكبر عالمياً، وفيه أيضاً تبوأت دولة الإمارات المراكز الأولى في محطات عديدة على الصعيد الاقتصادي، وكان العام حصاد مسيرة 50 عاماً، باتت فيها الدولة ذات سيادة عصرية في كل مجالاتها الخدمية والإنتاجية، وتحتل موقعاً متميزاً عربياً ودولياً، فقد حققت إنجازات يراها البصر والبصيرة، من دون حاجة إلى شواهد وسجلات، لأن ميدان الواقع أبلغ دليل.