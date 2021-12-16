2021 عام الإنجازات وانتصار الآمال على الآلام

جو بايدن.. الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة

20 يناير

بدأت الولايات المتحدة في 2021 حقبة جديدة من تاريخها، تحت قيادة الرئيس جو بايدن، الذي أقيم حفل تنصيبه رسمياً في 20 يناير، ليكون الرئيس الـ 46 للبلاد.

سبق حفل التنصيب وأداء اليمين الدستورية سلسلة أحداث ساخنة، من بينها اقتحام المتظاهرين لمبنى الكابيتول، ما عطل تصديق الكونغرس على الانتخابات الرئاسية، في السادس من يناير، وفي 13 من الشهر ذاته، اتهم مجلس النواب الرئيس السابق دونالد ترامب بالتحريض على التمرد.