السودان.. 2020 عام السلام وتصفية إرث «الإخوان»

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

تعمل الحكومة الانتقالية في السودان، على التخلص من الإرث الثقيل الذي خلفه نظام الإخوان على مدى ثلاثة عقود من الحكم، إذ نجح السودان في التحرر من العقوبات الأمريكية، بدعم عربي، وبعد حزمة إصلاحات داخلية أعادت السودان إلى حضن المجتمع الدولي، كما تقدم السودان خطوات في مسيرة السلام مع الفصائل المتمردة، ووقع اتفاقاً تاريخياً للسلام.

ورغم جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، ولم يكن السودان استثناء، إلا أنّ أحداثاً كبيرة شهدها السودان في عام 2020، غيرت المشهد العام فيه، بعد عقود من الدكتاتورية لترسم واقعاً جديداً في الساحة السودانية يختلف بكل المقاييس عن واقع سودان ما قبل 2020.

انفتاح داخلي وخارجي

ولعل أبرز تلك الأحداث الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء الانتقالي د. عبدالله حمدوك في التاسع من يناير إلى مدينة كاودا معقل المتمردين في جنوب كردفان، والتي طالما منى الرئيس المعزول عمر البشير نفسه بدخولها حرباً والصلاة فيها، إلّا أنّ متغيرات الأمور جعلت حمدوك يتجول في المدينة الحصينة سلماً.

اتفاق سلام

وفي 31 أغسطس، بدأ الحلم السوداني يتحقق، إذ وقعت الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية المتمردة اتفاقاً بالأحرف الأولى مع الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء تحالف الجبهة الثورية، وذلك لوضع حد لسبعة عشر عاماً من الاقتتال، تم ذلك بفضل الوساطة الجنوب سودانية ورعاية من دولة الإمارات التي لعبت الدور الأكبر في دعم العملية السلمية وتقريب وجهات نظر الفرقاء.

نهاية عداء

في الثالث من فبراير، كان الحدث الأهم الذي كسر الحاجز النفسي تجاه التعامل مع إسرائيل، إذ مثّل اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عنتبي اليوغندية، نقطة فارقة في مستقبل علاقات البلاد الخارجية. وتتويجاً للقاء، أعلن في 23 أكتوبر رسمياً عن اتفاق للسلام بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء التاريخي بينهما، وهو ذات اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ولم ينقضِ عام 2020 بكل عجائبه وأحداثه حتى نعى الناعي المفكر والسياسي السوداني الصادق المهدي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ليترك رحيل الرجل الذي شغل منصب رئيس الوزراء في البلاد مرتين الأولى في عام 1966، والثانية في عام 1986، فراغاً في الساحة السياسية والفكرية في البلاد.

ترحيب إماراتي

رحب حمد محمد حميد الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى السودان، بتوقيع الاتفاق التاريخي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة. وتوجت تلك الجهود في الثالث من أكتوبر بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام مع الجبهة الثورية التي تضم غالبية الفصائل المسلحة وعدداً من الحركات المطلبية، لتبدأ البلاد مرحلة جديدة من تاريخها السياسي، بعد أن ضمنت اتفاقية السلام للفصائل المسلحة المشاركة في السلطة الانتقالية وتقاسم الثروة، بجانب وضع ترتيبات أمنية محددة لمعالجة أوضاع القوات لبناء جيش قومي ذي عقيدة قتالية موحدة.