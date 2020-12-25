طلاب إماراتيون موهوبون يتألقون في سماء الإبداع 2020

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تعوّل دولة الإمارات العربية المتحدة في تحولاتها السريعة والمذهلة نحو المستقبل، على أجيالها الواعدة من الموهوبين والمبدعين، ممن تعمل وزارة التربية والتعليم على اكتشافهم في مراحل مبكرة، ومن ثم صقل مواهبهم وقدراتهم ومهاراتهم، وتمكينهم من أدوات القرن الحادي والعشرين.

من جهتها، وضمن رسالتها الإعلامية ودورها التنموي ولاسيما في الشأن التعليمي حرصت «البيان» على أخذ زمام المبادرة، وسعت لرصد أصحاب المواهب والقدرات الفائقة في أوساط الطلبة، بمختلف أعمارهم ومواهبهم، لتضع يدها على اكتشاف حقيقي وقائمة تضم 10 موهوبين من النخب الطلابية الذين يتحلون بالتحدي والعزيمة والإرادة وكل مقومات التفوق ظهروا خلال العام 2020.

شما وسعاد

حصلت الطالبتان شما العطار وسعاد فيروز على جائزة عالمية من خلال مشاركتهما مع نادي الإمارات العلمي بندوة الثقافة والعلوم بدبي، في ماليزيا في مجالات العلوم التطبيقية والبيئية وكذلك العلوم الاجتماعية المبتكرة وتكنولوجيا المعلومات والفيزياء التطبيقية والهندسة، عن مشروع «إشارة مشاة ذاتية التشغيل»،

التي اتسمت بالذكاء الكافي لاكتشاف الوقت المناسب لإيقاف حركة المرور، ومدعوماً بالذكاء الاصطناعي، وخوارزميات الرؤية الحاسوبية، وتتمكن من اكتشاف وجود بشرية، بالقرب من إشارة مرور المشاة، وتقوم بتوجيه حركة المرور إلى نقطة توقف، ورشح مشروعهما من قبل جمعية العلماء الشباب الإندونيسية للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والاختراعات في العام المقبل 2021.

كما حصل الطالب أحمد سالم سلطان الكعبي على جائزة حمدان للتميز التربوي فئة الطالب المتميز عام 2020، في الدورة 22 عن فئة أصحاب الهمم، وحصل على نسبة 97.19% في الثانوية العام الماضي.

ويصنف أحمد ضمن فئة المكفوفين وأجرى أكثر من 20 عملية داخل الدولة وخارجها، ولم تثنه إعاقته عن طريق التميز والتفوق في جميع المراحل الدراسية.

المبرمج المواطن

وفازت الطالبة سارة المرزوقي بمسابقة المبرمج المواطن في فئة الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء عن ابتكار نظام لاسلكي لتتبع الطفل في الأماكن العامة لحمايته من الفقد والضياع، وفكرته برمجة زر Flic وربطه مع تطبيق خرائط «غوغل» في هاتف الأم أو الأب، بحيث يحدد موقع الطفل في أي مكان حال فقدانه.

أيضاً فازت الطالبة مريم يوسف حسن بجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه عن أفضل ترتيل بالمركز الأول في الدورة السادسة 2020، وفازت بالمركز الثالث في مسابقة القرآن الكريم على مستوى الدولة في البرنامج الصيفي لحكومة عجمان.

كما فاز الطفل محمد الطنيجي بأفضل دور تمثيل ضمن مسابقة أفضل مسرحي لمراكز أطفال الشارقة، كما فاز بعضوية شورى أطفال الشارقة، وشارك في برنامج منقذ ويقوم بتدريب الأطفال على السباحة.

من جانبه، حصل الطالب راشد الطنيجي في عام 2020 على الميدالية الذهبية في جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، وجائزة الـ excellence award في بطولة Vex Edr ضمن أفضل 100 مشروع، وله العديد من المشاركات المجتمعية ونفذ أكثر من 50 ابتكاراً.

وحصلت الطالبة خديجة الخالدي التي تبلغ من العمر 18 سنة وتدرس في جامعة الشارقة تخصص العلوم الصحة البيئية، على جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، وحصلت على رئاسة مجلس شورى شباب الشارقة.

تحدي الكانغارو

وحصل الطالبان خليفة وأحمد الياسي على المركز الأول بمسابقة تحدي الكانغارو الافتراضي الثالث في الرياضيات، ويتميزان بأنهما شغوفان بالعلوم والتكنولوجيا، ولديهما إلمام واسع بعلوم الفضاء والنظام الشمسي، وموهوبان في مجال الرياضيات والحساب الذهني، ويتعلمان لغات جديدة.