مكتوم بن محمد.. مسيرة تميز ترسخ تنافسية دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

شكلت التوجيهات والقرارات والمبادرات التي أصدرها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، في عام 2020، نهجاً يترجم استراتيجية العمل في دبي، من خلال تكثيف الجهود، ومواصلة نهج التميز والتطوير المستمر لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، والمحافظة على تنافسية الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى الارتقاء بمسيرة العمل الحكومي وترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين وزوار الإمارة.

ويترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجلس الشؤون الاستراتيجية، الذي يمارس دوراً فاعلاً في تعزيز عملية صنع القرار الحكومي في دبي من خلال مناقشة المقترحات المتعلقة بإصدار التشريعات ذات العلاقة بالشؤون الاستراتيجية في الإمارة بما في ذلك تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الجهات الحكومية، وبين حكومة دبي والحكومة الاتحا دية.

وتهدف اجتماعات المجلس إلى دعم جهود مجلس دبي والمجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في كافة القطاعات، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات، وتحقيق الأهداف الطموحة التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقق سعادة ورفاه المجتمع.

وحرص سموه خلال اجتماعات مجلس الشؤون الاستراتيجية خلال العام الجاري على مناقشة السياسات والمبادرات الحكومية لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة وإحداث نقلة نوعية في عمل الجهاز الحكومي ترتكز على دوره المحوري كمحفز وداعم للقطاعات الأخرى، بهدف المحافظة على ريادة دبي وتطوير القطاع الحكومي بشكل شامل وتعزيز جاهزية الإمارة للمستقبل بحوكمة رشيدة وفعالة وكفؤة للجهاز الحكومي.

القطاع الاجتماعي

وخلال شهر يناير 2020 ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتم خلال الاجتماع مناقشة استراتيجية القطاع الاجتماعي في إمارة دبي 2020 – 2024 التي قدمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي، حيث تتماشى الاستراتيجية مع توجهات الإمارة في بناء مجتمع متماسك وتنظيم القطاع الاجتماعي وتطوير منظومة اجتماعية مستدامة، ومناقشة مقترح إطار مكافآت أعضاء المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، لتفعيل المرسوم الصادر بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، ولتحديد أسس صرف المكافآت، وذلك في إطار تكثيف الجهود ومواصلة نهج التميز والتطوير المستمر لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والحفاظ على تنافسية الإمارة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، التي أعلن عنها في «وثيقة 4 يناير 2020» الخاصة بتشكيل مجلس دبي والرامية إلى الارتقاء بمسيرة العمل الحكومي وقيادة التحول والتطوير في إمارة دبي وتعزيز ريادتها وجاذبيتها كأفضل مدينة في العالم.

الضبطية القضائية

وأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، القرار رقم 1 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، حيث حدد القرار مهام وصلاحيات اللجنة العليا للتشريعات.

إيقاف الإخلاءات الإيجارية

ووجّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، في مارس الماضي بإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية للمساكن والمنشآت التجارية التي صدر بشأنها قرار بإغلاقها كلياً أو جزئياً وبسبب عدم سداد الإيجار خلال شهري مارس وأبريل 2020 على أن يستمر تنفيذ الإخلاءات على الأماكن السكنية غير المستغلة أو المتروكة، لما في ذلك من مصلحة كلا الطرفين سواء المُؤجِّر والمُستأجر، ولتمكين المؤجِّر من الانتفاع بالمكان غير المستخدم.

كما وجّه سموه بعدم حبس أي مَدين في أي قضية إيجارية، وذلك في إطار مراعاة القيادة الرشيدة للبعد الاجتماعي في ضوء الأزمة العالمية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول، وذلك عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها مساعدة مجتمع الإمارات بكافة مكوناته على تجاوز الأوضاع الاستثنائية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

رؤية ثقافية

وترأس سموه في أبريل اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وتم الاطلاع على تفاصيل رؤية دبي الثقافية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتكون دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب، حيث عرضت هيئة الثقافة والفنون في دبي الخارطة الاستراتيجية لقطاع الثقافة والفنون في الإمارة 2020 – 2025 متضمنة الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء والممكنات، إلى جانب استحداث قائمة من المبادرات مع وضع خطط للتنفيذ.

كما اعتمد المجلس سياسة استخدام الهوية الرقمية في إمارة دبي، التي أعدتها دائرة دبي الذكية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة أبوظبي الرقمية، في خطوة مهمة على صعيد التحوّل الرقمي نظراً لما تحققه من تطوير لمنظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز عملية التواصل بين الجهات المحلية والاتحادية وكذلك القطاع الخاص. كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة تقليل الأثر البيئي لقطاع الطيران، التي قدمتها هيئة دبي للطيران المدني، والتي تهدف إلى استدامة الموارد وتوفير بيئة نظيفة وصحية من خلال التقليل من معدلات الانبعاث الكربوني لقطاع الطيران على المديين القريب والبعيد.

تطوير الخدمات الحكومية

وترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في يونيو الماضي اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عُقد عن بُعد، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بقدرات البنية التحتية وغيرها من النقاط المدرجة على جدول الأعمال.

وفي يوليو الماضي زار سموه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، واطلع من فريق العمل على مستجدات مشاريع الدائرة وأبرز خططهم للمرحلة المقبلة. وقال سموه إن «جهود الدائرة كانت متميزة خلال الفترة الماضية وستقود حكومة دبي نحو تبني حلول مبتكرة لتعزيز بيئة العمل في الجهات الحكومية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة مختلف الظروف».

التعليم

وترأس سموه في شهر يوليو اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية، وتمت مناقشة مواضيع تعلقت بمجالات التعليم والتسويات المالية والخدمات الذكية في الإمارة.

وخلال الاجتماع، استعرضت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تقريراً عن التعليم الخاص ودوره المهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي لاقتصاد المعرفة عبر استقطاب المهارات وتعزيز جاذبية دبي كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار، وتطرقت الهيئة في عرضها لتداعيات «كوفيد 19» على القطاع والفرص الكامنة التي يمكن استغلالها من خلال سياسات التعلُّم عن بُعد والتعلُّم المُدمج.

كما قدمت القيادة العامة لشرطة دبي عرضاً بخصوص مجال التسويات المالية من خلال الاعتماد على خدمة الاستعلام عن الحالة الجنائية في القضايا المالية، بهدف تمكين الجمهور من الاستعلام عن حالتهم الجنائية في القضايا المالية بالإضافة إلى أوامر منع السفر سواء الصادرة من مراكز شرطة دبي أو الجهات القضائية التابعة لإمارة دبي. واستعرضت القيادة العامة لشرطة دبي نسبة الإنجاز المترتبة على تطبيق خدمة التبليغ الذكي للمطلوبين ممن ترتبت عليهم التزامات مالية بسيطة، أو الممنوعين من السفر، عن طريق الرسائل النصية لإنهاء التعاميم الصادرة بحقهم. وقدمت دائرة دبي الذكية تقريراً حول مستوى الإنجاز في تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية الهادفة لتعزيز جهود الإمارة في التحوّل الرقمي وتحقيق الاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية.

التحول الذكي

والتقى سموه في أكتوبر الماضي بفرق العمل المشتركة لحكومة دبي، واطلع سموه على مختلف المراحل التي يمر بها المتعاملون من خلال القنوات المتعددة لتقديم الخدمة الحكومية، وخطط العمل التي من شأنها تعزيز التكامل وتسريع وتيرة التحوّل الذكي في الإمارة.

وانصبت توجهات سموه خلال اللقاء على ضرورة تعاون وتضافر جهود الجهات الحكومية المختلفة، والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم نموذج عمل جديد يدعم خدمات المستقبل، والعمل معاً لاستحداث فرص جديدة وتقديم نموذج عمل مستقبلي للخدمات الحكومية، بما يلبي احتياجات المتعاملين الآنية والمستقبلية. حيث تواصل حكومة دبي تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المشتركة، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات، وتلبية متطلبات المواطنين والمقيمين والمستثمرين بالشكل الأمثل، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المستمرة بضرورة تقديم خدمات حكومية سلسة ومرنة تشكل بجودتها وجاهزيتها على مدار الساعة نموذجاً عالمياً للخدمة الحكومية التي تراعي مصالح المتعاملين وتضمن تحقيقها بأسلوب مريح خال من التعقيدات.

قرار

وأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، في شهر أكتوبر الماضي القرار رقم 5 لعام 2020 بتشكيل مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي لمدة عامين.

وتم تفويض مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي بضمان التخطيط لجميع أنشطة المركز المالي من تطوير البنية التحتية والإدارة المالية والعلاقات مع المتعاملين وتنفيذها بما ينسجم مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، حيث سيعمل أعضاء المجلس على مواصلة التزام المركز بقيادة مستقبل القطاع المالي تعزيزاً لمكانته بوصفه المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ريادة

وفي شهر أكتوبر أيضاً ترأس سموه الاجتماع الأول للجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي، وأكد سموه خلال الاجتماع «أن حكومة دبي تستلهم توجهاتها من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ومنها اقترن اسم إمارة دبي بالريادة كنموذج تنموي متفرد في مجال العمل الحكومي، من خلال الارتقاء به نحو مستويات ريادية وبما يسهم في دعم المسيرة التنموية للإمارة».

استدامة

يحظى مشروع تطوير القطاع الحكومي في دبي بمتابعة وإشراف مباشر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، لجميع مراحل المشروع، لضمان استدامة مسيرة السعادة والرخاء لكافة أفراد المجتمع.