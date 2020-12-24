مبادرات حمدان بن محمد رسخت فكراً حكومياً فريداً وعززت سعادة المجتمع

المصدر: دبي- وائل نعيم

أسهمت المبادرات والتوجهات والقرارات التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال عام 2020، في ترسيخ فكر حكومي فريد، وتحقيق نجاحات باهرة رفعت اسم دبي عالياً على الصعد كافة، الاقتصادي والخدمي والإنساني، إلى جانب تحقيق سعادة الناس التي تمثل الغاية الأولى للتنمية في الإمارة.

سعادة المتعاملين

في يناير اعتمد سموه نتائج دراسات سعادة المتعاملين والمتسوق السري للجهات الحكومية في دبي، والتي يجريها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ووجّه سموه الجهات الحكومية التي جاءت نتائجها دون المتوسط بتسليم خطط تطويرية خلال أسبوعين من استلام تقارير الأداء، وذلك بالشراكة مع متعامليها للارتقاء بمستوى سعادة المتعاملين ورضاهم عن الخدمات المقدمة، وتجسيدها في مبادرات تطويرية تضمن الارتقاء في منظومة الأداء الحكومية.

كما اعتمد سموه استراتيجية مؤسسة دبي للمستقبل للسنوات الثلاث المقبلة خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الذي عقد في مقر مشروع «متحف المستقبل». ووجّه سموه فريق العمل في المؤسسة لتسريع عجلة الإنجازات، وتعزيز التعاون مع جميع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والشركات العالمية والناشئة والمراكز البحثية والمؤسسات التعليمية وحاضنات الأعمال لتحقيق تطلعات وأهداف «أجندة الخمسين هدفاً» لإمارة دبي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، والتي يشرف عليها «مجلس دبي».

مخصصات مالية

وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي، تنفيذاً لأهداف الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، لتكون دبي نموذجاً للعمل الحكومي المتفرد، والذي يضمن الاستثمار في الكوادر البشرية وتحويلها إلى طاقات ذات إنتاجية مبتكرة تدعم الأهداف المنشودة لحكومة دبي.

وأصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم /‏‏4/‏‏ لسنة 2020 بشأن رسوم مُزاولة بعض الأنشطة العقارية لأعضاء برنامج «الوسيط الوطني». كما أصدر سموه في 28 يناير القرار رقم /‏‏5/‏‏ لسنة 2020 بتعيين عمر سعيد جمعة بن غليطة، نائباً للمدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المُتخصِّصة «نداء».

ووجّه سموه بتخصيص فئة جديدة للملاك العامة مع جوائز مالية إضافية تبلغ 4 ملايين درهم، وذلك ضمن منافسات بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

إلغاء رسوم

وفي شهر فبراير وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً بإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي، في خطوة من شأنها المساهمة في تقليل كلفة المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين، وذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي، وجاء القرار في أعقاب اعتماد حزمة من القرارات بتخفيض رسوم حكومية والإعفاء من رسوم أخرى ضمن المبادرات التحفيزية المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة.

السلوك الوظيفي

كما اعتمد سموه وثيقة مبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي حكومة دبي، وفي 19 فبراير عدّل سموه بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم «31» لسنة 2018 بشأن خطة دبي الحضريّة 2040.

ودشن سموه «مركز سالم الذكي» لفحص اللياقة الطبية والصحة المهنية، التابع لهيئة الصحة بدبي في منطقة السيتي ووك، وهو المركز الأول والأحدث من نوعه عالمياً، والمزود بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الروبوت، وإنترنت الأشياء.

«خدمات 360»

وفي شهر مارس أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم /‏‏9/‏‏ لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم /‏‏11/‏‏ لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم /‏‏11/‏‏ لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحريّة في إمارة دبي.

وأطلق سموه رؤية جديدة للخدمات الحكومية في دبي: «خدمات 360»، كمنظور جديد وخارطة طريق لمستقبل الخدمات في الإمارة، بالإضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات الحكومية الداعمة لتحقيق هذه الرؤية. وأصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم «11» لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم «5» لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي.

وأطلق سموه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي، وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم.

وترأس سمو ولي عهد دبي اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن بُعد، حيث تمت مناقشة مستجدات الوضع الراهن واستعدادات وجهوزية الإمارة للتعامل مع كافة السيناريوهات.

«مدينتك تناديك»

وأطلق سموه، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بنشر وتعزيز قيم العمل التطوعي كواجب إنساني ووطني، حملة «مدينتك تناديك» للتطوع عبر تطبيق «يوم لدبي» لإتاحة المجال أمام كافة أفراد المجتمع للمشاركة في عدد من الأنشطة التطوعية كلٌ في مجال خبراته ومعارفه.

كما أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم /‏‏18/‏‏ لسنة 2020 بإنشاء مركز متخصص للأمراض والأوبئة تحت مسمى «مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا» برئاسة الدكتور عامر أحمد الشريف.

مكافحة «كورونا»

وخلال شهر أبريل ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماعاً عن بعد للجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، وتعرف سموه على مجريات سير عمل اللجنة وما تقوم به من جهود تتم بالتنسيق مع جميع الجهات الممثلة فيها لضمان التعامل الأمثل مع تطورات الوضع الراهن الناجم عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي شهر مايو ترأس سموه اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، الذي عُقد عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، حيث تمت مراجعة آخر المُستجدات المتعلقة بجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في دبي، وما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير وقائية هدفها الحد من انتشار الفيروس، وتوفير أفضل أوجه العناية الطبية للمصابين، وتمت مناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة الراهنة وما اتخذته الحكومة من خطوات للتخفيف من أثرها على قطاع الأعمال في الإمارة.

الأمن الغذائي

وترأس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي «عن بعد» واطلع المجلس خلال الاجتماع على خطط عمل لجنة دبي للأمن الغذائي، ووجّه سمو ولي عهد دبي بتكثيف الجهات الحكومية المعنية من جهودها لضمان تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فيما يتعلق بشؤون الأمن الغذائي وتعزيز قدرة كافة أفراد المجتمع على الوصول إلى الطعام، علاوة على توفير السلع بأسعار مناسبة. كما وجّه سموه بتوفير الدعم الكامل لعمل لجنة دبي للأمن الغذائي وتطبيق ما يلزم لضمان أفضل النتائج.

وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله»، أعلن سمو ولي عهد دبي في 25 مايو، بدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي لنشاطها رابع أيام عيد الفطر المبارك.

وأطلق سموه النسخة الاستثنائية من «جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع» في دورتها الرابعة - 2020، عبر فئة مخصصة لتكريم أفضل الممارسات المبتكرة للتعامل مع فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19).

طريق دبي - العين

وفي شهر يونيو تفقد سموه العمل في مشروع تطوير طريق دبي - العين بتكلفة إجمالية قدرها ملياري درهم، وافتتح سموه الجسور الجديدة على تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد وطريق دبي-العين.

مبادرات وسياسات

وخلال شهر يوليو ترأس سموه اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في ميناء جبل علي، وتطرق لمناقشة عدد من المبادرات والسياسات الاقتصادية، حيث استمع سموه إلى شرح حول منظومة العمل في مرافق الميناء ومحطاته وأحدث التقنيات والابتكارات المطبقة في ميناء جبل علي وخطط الميناء للتوسع عالمياً، بما ينعكس على مسيرة التميز للإمارة، واعتمد المجلس التنفيذي برئاسة سموه نموذج تعزيز المناطق الحرة 2030 لترسيخ الخارطة الجغرافية الاقتصادية لدبي. كما أطلق سموه «التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد»، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والعالم لإنشاء شبكة استراتيجية وشاملة تجمع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والشركات المتخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد في دولة الإمارات والعالم للمساهمة في تأمين طيف واسع من المنتجات والخدمات والمعدات الطبية لتلبية التحديات الحالية، وتوفير الاحتياجات المستقبلية. ووجّه سموه باستحداث وإنشاء منطقة متخصصة لتطوير واختبار وتوظيف تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد.

مؤشر الأمن الإلكتروني

كما أطلق سموه مؤشر دبي للأمن الإلكتروني الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يدعم الأداء العام للأمن الإلكتروني في مختلف الجهات الحكومية على مستوى الإمارة، بما يرسخ مكانتها بوصفها المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني.

والتقى سموه فريق عمل برنامج دبي للتميز الحكومي في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، واطلع سموه على نتائج استطلاع رأي استثنائي أجراه البرنامج التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لمجتمع إمارة دبي حول الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية استجابة لإدارة أزمة جائحة كورونا.

سياسة عمل مرنة

وخلال زيارته لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في 5 أغسطس، تعرف سموه على خطط الهيئة وتحضيراتها لاستقبال العام الدراسي الجديد تحت شعار «وتتجدد الحياة».

وخلال شهر أغسطس وجّه سموه بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر العمل على تطوير القوانين والمنظومة التشريعية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية لتتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية والآمنة بيئياً، وتطبيق أحدث اشتراطات السلامة والأمان ذات الصلة.

كما وجّه سموه بتطبيق سياسة عمل مرنة في دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة دبي بخصوص الموظفات الأمهات اللاتي يقمن بمتابعة أبنائهن أثناء تلقيهم التعليم عن بُعد، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك حرصاً على توفير الأجواء الداعمة للأسرة في هذه المرحلة في ظل الأوضاع الاستثنائية المواكبة لبداية العام الدراسي، ولتمكين المرأة العاملة من توفير الرعاية والدعم اللازمين لأبنائها لمواصلة التعليم عن بُعد بأسلوب سلس وسهل يضمن لهم أعلى مستويات التحصيل العلمي.

وأصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم /‏‏23/‏‏ لسنة 2020 باعتماد ضوابط وشروط وإجراءات تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي، الذي جاء إصداره تنفيذاً للمرسوم رقم /‏‏1/‏‏ لسنة 2019 بشأن تنظيم تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية في دبي.

مسار 2020

وخلال شهر سبتمبر أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم 28 لسنة 2020 بتعيين خولة محمد بالهول، عضواً في مجلس إدارة مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي.

وترأس سموه اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في محطة مترو «إكسبو» تزامناً مع الاحتفال بمرور 11 عاماً على تشغيل مترو دبي، وتدشين مسار 2020.

سجل موحّد

وأصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم /‏‏25/‏‏ لسنة 2020 بشأن السجل الموحد لموظفي حكومة دبي، بهدف إيجاد مصدر موثوق لبيانات الموظفين، وحصرها، وتصنيفها، وضمان دقتها وجودتها، وكذلك إدارة ومراقبة بيانات الموظفين ضمن إطار موحد، والمساهمة في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى حكومة دبي والجهات الحكومية، والاستجابة لتطبيق سياسات الإمارة نحو التحول الذكي.

كما ترأس سموه اجتماع المجلس التنفيذي في أبراج الإمارات، وشدد سموه على أهمية مضاعفة كافة القطاعات الحكومية العمل خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العالم، من أجل تخطي ما جلبته من تحديات تركت آثاراً واضحة على شتى بلدانه، واطلع سموه على نتائج المسح الاجتماعي السادس وأثره في تعزيز المبادرات والاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى خدمة المجتمع. ووجّه سموه بضرورة التفاعل الدائم مع احتياجات أفراد المجتمع والعمل على تحقيق سعادتهم ورفاهيتهم، وتحسين جودة حياتهم. وتم اعتماد مشروع «كود دبي للبناء» ليحل بديلاً عن جميع اشتراطات البناء الحالية.

المشاريع الصغيرة

وفي أكتوبر الماضي، دشن سموه الجيل الجديد من محطات حافلات المواصلات العامة في منطقة الغبيبة، التي تعد أحدث محطات الحافلات التي تتميز بتصميمها الهندسي الحديث، وتكاملها مع محطات وسائل النقل الجماعي.

واعتمد سموه، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة نصف مليار درهم ليصل مجموع الحزم إلى 6.8 مليارات.

وأطلق سموه سوقاً جديداً باسم «سوق ناسداك دبي للنمو»، تحت مظلة ناسداك دبي، وهي منصة هدفها مساعدة وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تحقيق النمو من خلال زيادة رأس المال عبر الاكتتاب العام الأوليّ.

نموذج جديد

وخلال شهر نوفمبر اعتمد سموه خطة برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، لاستئناف دورة التقييم 2020 والتي تأجلت من شهر فبراير/‏‏مارس 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ليبدأ التقييم المؤسسي لفئات منظومة التميز الحكومي ونموذج النخبة اعتباراً من يوم 27 يناير وحتى 21 فبراير 2021 ضمن نموذج جديد لتقييم الأداء خلال العام 2020 يركز على قياس فاعلية وكفاءة الأداء الحكومي خلال هذه الفترة الاستثنائية.

العمل عن بعد

في ديسمبر افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية» ضمن دورته الأربعين بتواجد عالمي واسع النطاق ضم 1200 مشاركة من جهات حكومية وشركات عالمية كبرى وناشئة ورواد أعمال و200 من أهم شركات الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتنوعة. وا عتمد سموه نظام العمل عن بُعد في حكومة دبي، وهو نظام عمل يتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل، يقوم فيه الموظف بتأدية مهامه وواجباته من مواقع مختلفة عن مقر العمل، وذلك باستخدام وسائل الاتصال وتقنية المعلومات، بهدف توفير أنظمة عمل متعددة ومرنة تتماشى مع توجهات الحكومة، وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتواكب وظائف المستقبل، وتعزّز الإنتاجية من خلال التركيز على النتائج والإنجازات.