رؤية محمد بن راشد عززت ريادة وجهوزية الإمارات للمستقبل

المصدر: دبي – وائل نعيم

عكست التوجيهات والمبادرات والقرارات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2020، رؤية سموه الاستباقية في سرعة الاستجابة للمتغيرات العالمية الجديدة، ما جعل الإمارات من أفضل دول العالم تميزاً وقدرة على التعامل مع التوجهات الجديدة في جميع القطاعات، وعزز ريادتها وجهوزيتها للمستقبل، وتميزها في فهم المتغيرات واتخاذ القرارات، والتصدي لجائحة كورونا، ورفع كفاءة الأداء في منظومة العمل الحكومي.

يناير

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أول اجتماع لمجلس الوزراء في عام الاستعداد للخمسين، وتمت الموافقة على استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لكافة الجنسيات، وإقرار مجموعة من القرارات والقوانين لدعم القطاع الصحي وتعزيز أدائه وجودته، وغيرها من القرارات.

واعتمد سموه خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس دبي مجموعة قرارات تشمل تطوير «أجندة الخمسين هدفاً» لإمارة دبي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، كما تم إقرار البدء فوراً بتطوير مخطط حضري جديد لإمارة دبي، واعتمد المجلس آليات واستراتيجيات لتطوير النظام الاقتصادي للإمارة. كما شملت القرارات التي اعتمدها سموه إنشاء «مجلس دبي للإعلام» برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

كما أطلق سموه وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسمياً الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات والتي حملت تصميم «الخطوط السبعة».

وشهد سموه «خلوة خبراء الذكاء الاصطناعي» وأطلق سموه «برنامج استقطاب مواهب الذكاء الاصطناعي».

وأطلق سموه منطقة للاقتصاد الجديد وصندوقاً بمليار درهم ووجه بإنشاء 50 مكتباً ترويجياً لدبي في القارات الخمس.

كما اعتمد سموه تعديلات قانون التوظيف واللوائح التنظيمية ذات الصلة لمركز دبي المالي العالمي. وأصدر سموه المرسوم رقم (2) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد، برئاسة مدير عام بلدية دبي.

وأصدر سموه، المرسوم رقم (3) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بإشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وافتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ساحة الوصل التي ستكون القلب النابض لموقع «إكسبو 2020 دبي».

فبراير

كما اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 33 من الشباب ضمن مجالس إدارات الجهات الاتحادية.

وشهد سموه وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان توقيع اتفاقية تعاون لتطوير موارد الغاز ضمن حقل جبل علي.

وترأس سموه الاجتماع الثالث لمجلس دبي ووجه سموه بتخصيص 500 مليون درهم لتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية والمرافق المجتمعية في أحياء مواطني دبي، وإعفاء 422 مواطناً من المتعثرين في سداد قروض الإسكان، وإعفاء كافة المواطنين من رسوم رهن القروض السكنية.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، توقيع اتفاقيتين بين «إكسبو 2020 دبي» وكل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

وشهد سموه الافتتاح الرسمي لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020. وكرم سموه عدداً من رجالات الرعيل الأول ممن نظموا وأشرفوا على جناح الدولة بمعارض إكسبو، وشهد سموه تركيب القطعة الأخيرة من «مِسبار الأمل».

وكرّم سموه، صنّاع الأمل الخمسة المتأهلين لنهائيات مبادرة صناع الأمل، متوجاً صانع الأمل أحمد الفلاسي وعائلته بلقب صانع الأمل العربي للعام 2020، وأعلن سموه رصد ريع الحفل الختامي للمبادرة لصالح مشروع بناء مستشفى مجدي يعقوب الخيري لعلاج أمراض القلب في مصر.

مارس

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مراسيم بشأن مجالس إدارات في دبي، وأطلق سموه المنصة الذكية لتعزيز دور المتعاملين في تطوير العمل الحكومي.

ترأس سموه اجتماع مجلس الوزراء واعتمد تطبيق القائمة الإيجابية للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100 %، ومشروع قرار في شأن نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة.

ودشن سموه مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع «محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي.

والتقى سموه أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتجاذب سموهما أطراف الحديث حول عدد من القضايا الوطنية.

وأصدر سموه قراراً بترقية معالي عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي إلى رتبة فريق.

وترأس سموه أول اجتماع لمجلس الوزراء عن بعد واعتمد المجلس مجموعة من القرارات لدعم العمل الحكومي في مختلف القطاعات في ظل التطورات والمستجدات العالمية، كما تم اعتماد حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال وتحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم.

وأطلق سموه عبر حساباته على شبكة الإنترنت حملة #شكراً_خط_دفاعنا_الأول، وذلك تقديراً لجهود الفرق والكوادر الطبية كافة وكل العاملين في القطاع الصحي في الدولة.

أبريل

ترأس سموه اجتماعاً عن بُعد مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي وعدد من سفراء الإمارات المعتمدين في الخارج من خلال تقنية الفيديو، اطلع سموه خلاله على أوضاع السلك الدبلوماسي والقنصلي لدولة الإمارات في عدد من الدول في ظل الجهود العالمية المبذولة لاحتواء فيروس كورونا.

واطلع سموه خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء عن بعد على مستجدات الإجراءات في الحكومة للوقاية من كوفيد 19.

استضاف سموه خلال اجتماع مجلس الوزراء عن بعد مجموعة من أبطال خط الدفاع الأول عن بعد، ممن يعملون في مراكز تقديم الخدمات للجمهور والمصابين بفيروس كورونا، للاطمئنان على صحتهم، وسير العمل في المراكز والمؤسسات التي يعملون بها.

وأمر سموه، بالإفراج عن 874 نزيلاً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

مايو

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعقد سلسلة من الجلسات الحكومية المكثفة تضم وزراء ووكلاء ومجالس تنفيذية وخبراء عالميين لبدء صوغ استراتيجية الإمارات لما بعد كوفيد 19.

وأمر سموه بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى الصومال لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.

وجّه سموه بمنح الإقامة الذهبية في الإمارات، ومدتها عشر سنوات، لمجموعة قوامها 212 من أطباء وطبيبات هيئة الصحة في دبي.

ووجه سموه بتخصيص 3000 قطعة أرض وقروض سكنية للمواطنين بإجمالي 5.6 مليارات درهم. وترأس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، واعتمد المجلس عدداً من القرارات والمبادرات.

يونيو

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون حماية البيانات رقم (5) لسنة 2020 لمركز دبي المالي العالمي.

كما اعتمد سموه خلال اجتماع مجلس الوزراء عدداً من المبادرات والبرامج التي تستهدف مختلف الفئات في المجتمع، وتدعم العديد من القطاعات.

وافتتح سموه أكاديمية الإعلام الجديد المؤسسة الأكاديمية الأولى من نوعها في المنطقة التي تستهدف تأهيل وبناء قدرات كوادر عربية قادرة على قيادة قطاع الإعلام الرقمي سريع النمو إقليمياً وعالمياً.

وأمر سموه بمساعدات إنسانية عاجلة لغوث مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في بوركينا فاسو. واعتمد سموه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، النظام الوطني للزراعة المستدامة.

وافتتح سموه مختبرات دبي للمستقبل لتكون أول مختبر تطبيقي متخصص في الدولة والمنطقة في مجال أبحاث واختبارات وتطبيقات تكنولوجيا المستقبل.

يوليو

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على التحضيرات والاستعدادات النهائية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».

وفي الخامس من يوليو، أعلن سموه الهيكل الجديد لحكومة الإمارات وشمل التشكيل الجديد إلغاء 50 % من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية ودمج 50 % من الهيئات الاتحادية واستحداث مناصب وزراء دولة جدد وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.

ودشن سموه التشغيل الرسمي لمسار 2020 لمترو دبي بتكلفة 11 مليار درهم.

بتوجيهات سموه، أطلقت دبي حزمة تحفيز اقتصادية ثالثة وقيمتها 1.5 مليار درهم وتم اعتماد عدة مبادرات اقتصادية لدعم مختلف قطاعات الأعمال.

وبتوجيهات سموه أيضاً، أطلقت طيران الإمارات مبادرة رائدة من شأنها تعزيز الثقة بالسفر الدولي. وتتضمن المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم، تغطية مجانية لمسافريها تشمل تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد 19» عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى دولة الإمارات وحول العالم.

وأمر سموه، بالإفراج عن 203 من نزلاء من المنشآت العقابية والإصلاحية في دبي، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

أغسطس

بناء على توجيهات سموه، أرسلت الإمارات مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني تشمل أدوية وإمدادات طبية، وذلك في إطار التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق في المحنة التي ألمت به جراء الانفجارات العنيفة التي شهدتها بيروت.

وأطلق سموه «مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية»، أول مركز أبحاث طبية حيوية مستقل في الإمارات بقيمة إجمالية قدرها 300 مليون درهم.

كما أطلق سموه مبادرة عالمية لتوفير تدريب تخصصي لمليون شخص في القطاع الطبي حول العالم عن بعد تشمل 14 قطاعاً صحياً وإنسانياً وتشارك فيها 67 مؤسسة علمية وطبية وأكاديمية عالمية.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على خطة عمل وأهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تم إنشاؤها حديثاً في التشكيل الوزاري الأخير،

كما اطلع سموه على خطط العمل المستقبلية لحكومة دولة الإمارات في ملف الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

واطلع سموه أيضاً على خطة العمل الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والمائي في الإمارات.

كما اطلع سموه على آخر التحضيرات والاستعدادات الخاصة بإدارة ملف التعليم وآليات العمل المعتمدة تمهيداً لانطلاق العام الدراسي 2020-2021، في إطار جملة من البروتوكولات والإجراءات الاحترازية التي ستطبقها مختلف المؤسسات التعليمية والتربوية، في ظل الجائحة.

سبتمبر

التقى سموه على هامش اجتماع مجلس الوزراء عدداً من الطلبة والمعلمين في يومهم الدراسي عن بعد، وتم اعتماد عدد من القرارات والمبادرات والقوانين الاتحادية.

وبتوجيهات سموه، أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» برنامج «التقاعد في دبي»، الموجه لكافة المتقاعدين والذي يمتاز بتنافسيته العالمية.

واطلع سموه خلال اجتماع مع فريق وزارة التغير المناخي والبيئة، على استراتيجية الوزارة في إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل الحكومي في الدولة ضمن مرحلة ما بعد كوفيد 19.

واعتمد سموه، السياسة الوطنية للتحصينات في الإمارات، والتي تمثل إطاراً وطنياً متعدد القطاعات لمكافحة الأمراض السارية والحد من خطورتها على الفرد والمجتمع.

كما اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً بإنشاء المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ضمن هيكلية وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

واطلع سموه على الاستراتيجية الجديدة لمركز محمد بن راشد للفضاء 2021-2031 والتي أطلقها المركز لترسم ملامح العقد المقبل من عمل المركز. واعتمد سموه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء 4 هياكل تنظيمية جديدة لوزارات اتحادية.

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، والذي يستهدف إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل الإمارات ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات.

كما أطلق سموه، مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، أول مهمة عربية علمية لاستكشاف القمر، ويدخل المشروع ضمن الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء (2021-2031)، حيث يشمل المشروع تطوير وإطلاق أول مستكشف إماراتي للقمر تحت اسم «راشد»، على اسم المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، باني دبي الحديثة.

أكتوبر

وجه سموه بإدخال تعديلات على البروتوكولات الوقائية المتبعة مع المسافرين من دبي والقادمين إليها من مختلف منافذ الإمارة.

واعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه قراراً بالموافقة على إصدار مرسوم بقانون اتحادي بشأن العهدة، والذي يوفر الإطار التشريعي المناسب لممارسة أعمال العهد المالية في الدولة.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة سموه على إصدار مرسوم بقانون اتحادي في شأن تعديل بعض اختصاصات المصرف المركزي ودمج هيئة التأمين في المصرف.

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن مشروع القمر الاصطناعي الإماراتي الجديد «MBZ-Sat»، ثاني قمر اصطناعي إماراتي يتم تطويره وبناؤه بالكامل على أيدي فريق من المهندسين الإماراتيين، بعد قمر «خليفة سات».

واطلع سموه على مشاريع بيئية تنفذها بلدية دبي بتكلفة إجمالية تناهز 6.6 مليارات درهم.

نوفمبر

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه الميزانية العامة للاتحاد 2021، وذلك بإجمالي مصروفات تقديرية يبلغ 58 مليار درهم.

في الثالث من نوفمبر تلقى سموه، جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأعلن سموه في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» عن موعد وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ وذلك في التاسع من فبراير 2021.

وافتتح سموه مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، بتكلفة 590 مليون درهم.

وأطلق سموه «المدرسة الرقمية» بمرحلة تجريبية مع 20 ألف طالب في أربع دول، وتعد المدرسة الرقمية، أحد مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأول مدرسة رقمية عربية متكاملة ومعتمدة. وأعلن سموه تخصيص حفل أوائل الإمارات 2020 لتكريم التجارب والشخصيات التي جعلت من الإمارات نموذجاً في التعامل مع جائحة كوفيد 19.

ودشن سموه، مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاوات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ونيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي عن طريق الاتصال المرئي «عن بعد».

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برنامج «قيادات دبي» ضمن «مركز محمد بن راشد لإعداد القادة»، لتمكين 50 شخصية قيادية في المؤسسات الحكومية بدبي.

ديسمبر

بتوجيهات سموه سيّرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي طائرتين إضافيتين تحملان مساعدات إنسانية لدعم وإغاثة عشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين الفارين من إثيوبيا إلى السودان.

وأصدر سموه عدداً من التشريعات التنظيمية لجهات تابعة لحكومة دبي.

واعتمد سموه استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات الهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة لتنظيم السياحة الإماراتية المحلية.

وخلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء، تم اعتماد إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، و4 هياكل تنظيمية لوزارات ومؤسسات اتحادية وإعادة تشكيل عدد من المجالس الاتحادية.