بول كاغامي: الإمارات قصة نجاح مُلهِمة ورائدة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الكلمة الرئيسية التي ألقاها بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا ضيف شرف الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات.

وحضر الجلسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وزير المستقبل، وعدد من القيادات الحكومية رفيعة المستوى وكبار المسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الدورة الـ 7 للقمة العالمية للحكومات.

وأكد كاغامي: «أن دولة الإمارات تعتبر قصة نجاح ملهمة ومثالاً عالمياً رائداً يُحتذى به في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية التي تخدم الإنسان»، مشيداً برؤيتها ومنهجها في توظيف مواردها لتعزيز نهضتها وفي دعم مسيرة التنمية العالمية.

وثمّن الرئيس بول كاغامي اختيار جمهورية رواندا كضيف شرف للدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات التي أصبحت مختبراً عالمياً لصناعة مستقبل أفضل للبشرية.

وذكر الرئيس الرواندي أن التعاون بين الدول والحكومات والعمل المشترك هو الطريق الصحيح لتعزيز مسيرة التنمية العالمية والدفع بها نحو الإمام.

مشيداً بالجهود والخطوات التي اتخذتها الدول الأفريقية التي تصبّ في هذا المجال كالاستثمار برأس المال البشري والبنية التحتية والتكنولوجيا، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات الإيجابية ستسهم في استغلال الفرص الاقتصادية غير المسبوقة والكامنة لأفريقيا، والتي من المتوقع أن تصبح القارة الأكثر تعداداً بحلول 2050.

وأشار إلى الأسس التي اعتمدتها حكومة بلاده لتحقيق التقدم والنجاح والانتقال من الحرب إلى السلام وبناء الأوطان، مؤكداً ضرورة فهم القادة والجهات الحكومية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين، وإشراك الشعوب في مختلف القضايا ومجالات التنمية، وتمكين المرأة وضمان مشاركتها في جميع القطاعات.

وأضاف أنه على الحكومات الالتزام بوضع السياسات والتشريعات التي تخدم مصلحة الإنسان وجودة حياته لافتاً إلى أن هذا هو ما أسهم وبشكل كبير في حل المشاكل والنزاعات التي عانت منها رواندا، وأتاحت لها الفرصة للنهوض والتطور.