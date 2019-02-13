رواندا تُخمد صراعاتها الداخلية بإرادة الاستقرار

المصدر: دبي - البيان

نجحت جمهورية رواندا في تجاوز الويلات والمآسي التي خلفتها عقود من الحروب الأهلية نتيجة صراع طويل على السلطة بين قبائل الهوتو والتوتسي، والعبور بخطى واثقة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية من أبواب الزراعة والسياحة والاقتصاد والتعليم والأمن وتمكين المرأة، متقدمة بذلك على العديد من الدول الأفريقية المجاورة.

وشهد اليوم الختامي من القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة، استعراضاً لتجربة رواندا الدولة الضيفة في القمة، وذلك في جلسة حوارية بعنوان «رواندا من الإبادة إلى الريادة» أدارتها ريبيكا داوني من وكالة «يورونيوز»، وشارك فيها كل من الدكتور جيرالدين موكيشيمانا.

وزيرة الزراعة والموارد الحيوانية في جمهورية رواندا، وإيمانويل هاتيجكا، نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في رواندا، إلى جانب إيمانويل نداييزيجي، رئيس قسم علم دراسة المزارع، وجس غيرنز، ممثلاً عن شركة أكاغيرا للإدارة.

واستهلت الدكتورة جيرالدين موكيشيمانا حديثها بتسليط الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة من أجل حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الإنتاجية لكافة المحاصيل الزراعية.

استثمارات ووظائف

ووجه إيمانويل هاتيجكا الشكر للقائمين على القمة العالمية للحكومات لاستضافتها هذه الجلسات والمؤتمرات التي من شأنها إثراء الخبرات والمعارف والارتقاء بمنظومة الأعمال على كافة الصعد. وتطرق إلى التحديات التي تواجه راوندا الدولة الأسرع نمواً على مستوى القارة السمراء والمتمثلة في خلق وظائف جديدة وجذب المزيد الاستثمارات ودعم عمليات الاستيراد والتصدير لتحسين الميزان التجاري للدولة.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على المحميات الطبيعية والحدائق العامة والمتنزهات الوطنية، كون رواندا أصبحت الوجهة السياحية الثالثة من حيث الفعاليات الضخمة والأحداث على مستوى القارة الأفريقية.

ابتعاث الشباب

بدوره، أشاد إيمانويل نداييزيجي، بالدور الهام والمميز الذي يؤديه الشباب في تطوير الدولة ودعم اقتصادها من خلال المنظمات الشبابية التي تقوم بإرسال الشباب في بعثات تدريبية إلى الخارج لكسب العلم والمعرفة والخبرات وتوظيفها للمساهمة في تطوير مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، خصوصاً القطاع الزراعي، علاوةً عن نقل هذه المعرفة والخبرات إلى الأجيال القادمة.

مقصد للسياح

أما جس غيرنز فقد ركّز في كلمته على المكانة المتقدمة التي تحظى بها رواندا اليوم على صعيد السياحة العالمية، نظراً لما تمتلكه من محميات طبيعية تضم حيوانات الغوريلا والأسود وغيرها من الحيوانات النادرة .