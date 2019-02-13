الحمادي لـ«البيان»: دولتنا تقود الحراك التنموي للحكومات

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لـ«البيان»، أن دولة اﻹمارات تقود الحراك التنموي والتنويري للحكومات، وتبعث من أرضها رسائل ومضامين مهمة لتكريس أفضل النظم للنهوض بمسارات التقدم.

وأوضح أن حكومة الدولة باتت مرجعية عالمية في العمل الحكومي، بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، ونحن اليوم نعوّل جميعاً على القمة العالمية للحكومات التي نستعرض من خلالها اﻵمال والطموحات والتحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية والخاصة، ونلخص تطلعاتنا المستقبلية وكيفية الوصول لها في ظل هذا التجمع الكبير، الذي يحقق الفائدة من خلال تبادل الرؤى واﻷفكار، والطرح الذي يختزل الحلول والمنهجيات التي تنعكس إيجاباً على منظومات العمل.

وتحدث عن أهمية دور التكنولوجيا في تمكين الموارد البشرية لمواجهة التحديات العالمية.