الذكاء الاصطناعي أكبر تحوّل يواجه الإنسانية

المصدر: دبي- البيان

يشكل الذكاء الاصطناعي تحولات كبرى في مسيرة الإنسانية، ويعزز تطبيق تكنولوجيا متطورة تتفهم حاجات البشر، ويفوق تأثيره ما أحدثه اكتشاف واستخدام الطاقة الكهربائية، موضوع أثاره بيتر ديمانديز مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمؤسسة «إكس برايز» خلال جلسة حوارية صباحية ضمن القمة العالمية للحكومات.

وأكد ديمانديز خلال الجلسة التي ضمت عدداً من المهتمين بموضوع مستقبل الإنسانية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، أن التعليم في الماضي كان المجال الوحيد الذي يمكّن الإنسان من تحديد توجهاته، في حين أن المستقبل يحمل تحدياً أكبر، بسبب دخول التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة.