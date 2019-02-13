عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع كوستاريكا

المصدر: دبي - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إيبسي كامبل بار نائبة رئيس كوستاريكا، وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها بين دولة الإمارات وكوستاريكا على مختلف الأصعدة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة إيبسي كامبل، مؤكداً على العلاقات الثنائية المستمرة التي تربط بين البلدين والحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

ومن جانبها أكدت إيبسي كامبل بار نائبة رئيس كوستاريكا وزيرة الخارجية حرص بلادها على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة حالياً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وماريا ديل بيلار غاريدو غونسالو وزيرة التخطيط والسياسة الاقتصادية في كوستاريكا، وجمعة راشد خميس الرميثي سفير الدولة لدى جمهورية كوستاريكا، وفرانسيسكو شاكون إيرنانديس سفير كوستاريكا لدى الدولة، ورومان ماكايا آييس الرئيس التنفيذي لهيئة الضمان الاجتماعي في كوستاريكا.