محمد بن راشد يشهد تكريم الفائزين بجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول

المصدر: دبي - البيان

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تكريم الفائزين في جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول.

حيث كرّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الفائزين وذلك ضمن جائزة تكنولوجيا الحكومات، في ختام فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات.

تطبيقات مبتكرة

وفاز تطبيق القيادة العامة لشرطة دبي في فئة الخدمة المبتكرة، والذي يمثّل بوابة ذكية لخدمات «شرطة دبي» ويسخّر أنظمة الذكاء الاصطناعي في صنع تجربة سلسة للمستخدمين عبر 7 لغات عالمية.

وفي فئة تسخير التقنيات الناشئة فاز تطبيق «جي بي آت هاند» من المملكة المتحدة، ويمكّن التطبيق من الحصول على استشارات ونصائح طبية عبر منصة محادثات متلفزة تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما ساهم في تقليل مدد الانتظار في العيادات والمستشفيات البريطانية بنسبة 40%.

وفاز تطبيق «سناب آر إكس» من الفلبين في فئة التطبيقات المبنية على البيانات، والذي يعد جزءاً أساسياً في نظام الصحة الوطني، ويحوّل البيانات المتعلقة بالوصفات الطبية إلى الصيدليات المعتمدة، ويساعد على الاستعداد لمواجهة الأوبئة والأمراض عبر فهم الأنماط الجغرافية من بيانات العلاج، واستفاد منه أكثر من 20 مليون مريض.

وفي فئة «حكومة قريبة من الناس» فاز تطبيق «ستيتس سيرفسز» من جمهورية روسيا الاتحادية، الذي طوّرته وزارة الاتصال والإعلام والتنمية الرقمية الروسية، لتمكين 10 ملايين مستخدم من دفع الضرائب، واستصدار رخصة القيادة ووثائق السفر، وتسجيل المواليد، عبر منصة مركزية موحدة.

وفي فئة «تقنيات التلعيب» فاز التطبيق «ترافيك غورو» الذي طوّرته شرطة كيرالا في الهند، ويستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية التي تهدف إلى حماية السائقين وتوجيههم إلى أسس القيادة السليمة وردود الفعل الملائمة لمفاجآت الطريق، عبر استخدام تقنيات التلعيب والواقع المعزز من خلال نظام مكافآت يشجع السائقين على الالتزام بالقواعد المرورية، وإرشادهم إلى مراكز الشرطة في المدينة.

وفي فئة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص فاز تطبيق «وي تشات» من جمهورية الصين الشعبية، بهدف جعله منصة الهوية الوطنية المعتمدة، ويصل عدد المستخدمين فيه إلى مليار مستخدم يرسلون أكثر من 40 مليار رسالة نصية يومياً، ليتمكن مستخدموه عما قريب من إمكانية الدفع، واستبدال الأوراق الطبية باستمارات إلكترونية.

كما فاز تطبيق «كلو-سمارت سيتي» من إندونيسيا في فئة «تمكين المجتمع»، حيث طوّرت الحكومة منصة تسمح للسكان بإبداء ملاحظاتهم وتقديم مقترحاتهم بشفافية تامة، الأمر الذي ساهم في تحسين أداء الحكومة بنسبة تعدت 60%، وزادت مستويات الثقة بالحكومة إلى 47%.

مشاركات نوعية

وكانت جائزة «أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول» استقطبت أكثر من 4600 مشاركة تلقتها في دورتها السادسة من 87 دولة، وأكثر من 1000 تطبيق ذكي من عدد المشاركات من الجهات الحكومية في الدول العربية ما يعادل 22% من إجمالي التطبيقات.

وتصدرت الإمارات المشاركات العربية بواقع 335 تطبيقاً ذكياً، بنسبة 33% من إجمالي المشاركات، تلتها المملكة العربية السعودية بـ253 مشاركة بنسبة 25%، وسلطنة عُمان بواقع 93 تطبيقاً ذكياً.

وعالمياً، تصدرت الولايات المتحدة الأميركية المشاركات بواقع 625 تطبيقاً بنسبة 14%، تلتها أستراليا بـ427 تطبيقاً بنسبة 10%، ومن ثم الهند بـ278 مشاركة، وسنغافورة بـ256 تطبيقاً ذكياً، والصين بـ192 مشاركة.

وشهدت الجائزة مشاركات نوعية من مختلف دول العالم، إذ تقدمت البرازيل بـ134 تطبيقاً ذكياً، والمملكة المتحدة بـ112 تطبيقاً، واليابان بـ107 تطبيقات، وكندا بـ97 تطبيقاً فيما تنافس روسيا بـ81 تطبيقاً ذكياً.

تهانٍ وتبريكات

وتقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وجميع المؤسسات الحكومية والخاصة، وكافة المواطنين والمقيمين، بمناسبة فوز دولة الإمارات عبر تطبيق شرطة دبي الذكي بجائزة القمة العالمية للحكومات عن «فئة الخدمة المبتكرة»، للمرة السادسة على التوالي.

وقال اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي،: نبارك أيضاً لشعب وحكومة الإمارات استمرار هذا الحدث العالمي في تألقه كل دورة، ومنح دبي للعالم بصمة خاصة بشأن علاقة الحكومات بشعوبها، وبلورة مرجعية معرفية وعلمية، وحتى أخلاقية في فلسفة الحكم وإدارة الموارد البشرية والتعامل مع مستجدات المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.