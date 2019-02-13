وزير التخطيط اليمني يبحث التعاون مع عدد من المسؤولين

المصدر: دبي ـ البيان

وفرت القمة العالمية للحكومات على مدار أيام انعقادها في دبي منصة للحكومة اليمنية، التي ترأس وفدها الدكتور نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي لتبادل أفضل الممارسات حول سبل الخدمات الحكومية والالتقاء بعدد من قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة.

وقد التقى وزير التخطيط اليمني مريم علام مدير برنامج الحكم الجيد بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، وأشاد الوزير بعلاقات التعاون الوطيدة مع المنظمة ودورها في دعم اليمن في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.

كما ناقش مشروع بناء القدرات المؤسسية للإعداد لإعادة الإعمار والذي يدار بصورة مشتركة من البنك الإسلامي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبتمويل 3 ملايين دولار منحة من صندوق التحول لشراكة دوفيل، حيث يساعد المشروع على إعداد اليمن لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

كما التقى وزير التخطيط، المدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، وناقش خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بمحفظة المشاريع المقدمة لليمن لعام 2018م وسياسة التدخل التنموي للبنك في اليمن خلال المرحلة المقبلة وملاحظات الحكومة على التقييم الثالث للاحتياجات الديناميكية والذي يعده البنك الدولي.

الجدير بالذكر أن محفظة مشاريع البنك الدولي المقدمة لليمن خلال السنتين الماضيتين بلغت ملياراً و250 مليون دولار. والتقى العوج خلال القمة العالمية للحكومات، الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات ومنها تعزيز شراكة الحكومتين في تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص في البلدين.