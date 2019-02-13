عهود الرومي: الإمارات ملتزمة بدعم أهداف المجلس العالمي للسعادة وجودة الحياة

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، المديرة العامة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، نائبة رئيس القمة العالمية للحكومات، التزام حكومة دولة الإمارات بدعم جهود المجلس العالمي للسعادة وجودة الحياة، والإسهام الفاعل في تحقيق أهدافه، مشيرة إلى أن المجلس يتبنى مقاربة شاملة تركز على تحفيز حكومات العالم لتطوير مناهج عملها بما يحقق الخير للمجتمعات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس العالمي للسعادة وجودة الحياة الذي عقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات.

من جهته، أشار البروفيسور جيفري ساكس، مدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، رئيس المجلس العالمي للسعادة وجودة الحياة، إلى أن توجهات دولة الإمارات القائمة على وضع السعادة على رأس أولويات الحكومة تشكّل دافعاً للعديد من الدول إلى الاستفادة من تجربة الإمارات ومنهجيتها في تخطيط وتنفيذ وتطبيق سياسات وبرامج السعادة وجودة الحياة.

جهود

وثمّن المجلس العالمي للسعادة وجودة الحياة، في اجتماعه الرابع، جهود دولة الإمارات في تعزيز السعادة وجودة الحياة، ودعم جهود المجلس في هذا الإطار.

وأشاد بالقيادة الاستثنائية لدولة الإمارات ورؤاها المستقبلية، وأكد أهمية تعزيز التعاون وتضافر الجهود في تنفيذ المبادرات والمشاريع، وتطوير آليات عملية تتبنى نموذج وتوجهات دولة الإمارات في هذا المجال.

وتطرق المجتمعون إلى عدد من الموضوعات والقضايا، أبرزها آليات عمل المجلس لخدمة الحكومات في المستقبل فيما يتعلق بجهود تضمين مبادئ السعادة وجودة الحياة في تشكيل السياسات والتشريعات الحكومية.