ولي عهد أبوظبي: الإمارات تسعى لبلوغ أهدافها في علوم الفضاء

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سعي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بلوغ أهدافها في قطاع الفضاء وعلومه، وإطلاق المشاريع والمبادرات التي من شأنها أن تعزز موقع الدولة في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي، السير ريتشارد برانسون، رئيس شركة فيرجين جلاكتيك، المتخصصة في إطلاق الأقمار الصناعية إلى المدارات القريبة، وكذلك السياحة إلى الفضاء.

وقدّم برانسون هدية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبارة عن علم دولة الإمارات الذي صعد إلى الفضاء على رحلة الشركة أخيراً.

وقال ريتشارد برانسون: «إن هذه الهدية هي تثمين للدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة وتقدير رؤيتها ونهجها في مجال الفضاء»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات دخلت هذا المجال لاعباً رئيساً على الساحة الإقليمية والدولية. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره هذه اللفتة.

حضر اللقاء معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء.