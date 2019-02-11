عزة القبيسي.. تصنع الأساس 2 من سعف النخيل

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكدت المصممة الإماراتية عزة القبيسي حرصها وسعادتها بالمشاركة في القمة العالمية للحكومات في دورتها الحالية، من خلال تكوين إبداعي مصنوع من قاعدة سعف النخيل الخالية من الخوص والسلاء، ويحمل عنوان «الأساس 2»، ويعبّر عن حالة التلاحم والتماسك التي تميز مجتمع الإمارات.

تراث

وأفادت الفنانة الإماراتية الأولى في مجال الحُليّ والمجوهرات عزة القبيسي لـ«البيان» بأنها اختارت سعف النخيل لمكانته في التراث الإماراتي وفي نفوس الإماراتيين، وتشتهر بأعمالها الفنية التفاعلية مع الجمهور على مدار العام، وعرضت إنتاجها الفني محلياً وعالمياً في معارض فردية وجماعية، ونالت الإعجاب لاختيارها تصاميم ومواد من البيئة الإماراتية، ولها علاقة وثيقة بالتراث، وتقديم أشكال فنية متنوعة من واقع المجتمع الإماراتي.

سعادة

ولفتت إلى أنها تشعر بسعادة بالغة عندما ترى ردة فعل الجمهور حول أعمالها الفنية المختلفة التي تسعى لأن تكون سفيرة للإمارات وناقلة لملامح التراث عبر موهبتها المختلفة والتي تبدع فيها يوماً بعد يوم، كذلك تعمل دائماً على التنوع في استخدام المواد والأشكال والمشاركة في المعارض العالمية.

مولد

ولدت القبيسي في إمارة أبوظبي وأكملت تعليمها الجامعي في بريطانيا، التي حصلت فيها على ماجستير في الصناعات الثقافية والإبداعية إلى جانب بكالوريوس في صياغة وتصميم المجوهرات والحرف المصاحبة.