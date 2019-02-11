شما العامري.. تصحح الحرْف وتكسر التسلط

المصدر: دبي - شيرين فاروق

على أنغام الأغنية الإسبانية «كوكو واوا» الشهيرة، تدور حروف كلمة «تفكير»، وتتغير إلى «تكفير»، التي تشارك بها المبدعة الفنانة شمّا العامري، في إشارة إلى التسلط الذي يصدره البعض ضد الآخرين بدون وجه حق، والذي يغير المفهوم من تفكير إلى تكفير، وما يصاحبه من عنف وتسلط.

وقالت شما العامري لـ«البيان»: «إن العمل الفني عبارة عن تكوين ميكانيكي الحركة منحوت من النحاس على قاعدة من الطوب المحروق تسمح بتغيير موقع حرف «الكاف» ليتغير معنى الكلمة كليا، في إشارة إلى ضرورة تحكيم التفكير وليس التكفير».

وعن مشاركتها في القمة، أفادت بأنها سعيدة جداً بالحضور في هذا المحفل العالمي وعرض إبداعها في منصة تطل على العالم عبر دبي، وتقول: «الفن بالنسبة إليّ طريقة حياة، ويعني المشاركة والتعبير عن معظم المفاهيم غير الملموسة»، مشيرة إلى أن عملها يركز على الرحلة أكثر من المحصلة النهائية، وتأمل في أن تشارك هذه الرحلة مع الجمهور.

بدأت شمّا مسيرتها الفنية عام 2008 عقب حصولها على درجة البكالوريوس في الآداب والعلوم عام 2007، إذ قررت مواصلة دراساتها حول العديد من المجالات الإبداعية المتخصصة لتصقل شخصيتها الفنية، لتحصل على درجة الماجستير في الثقافة والصناعات الإبداعية عام 2012 من أبوظبي، ثم درجة الماجستير في الفن المعاصر من الكلية الملكية للفنون في لندن عام 2018، ومنذ العام 2005 كانت تبتكر صوراً مبتكرة لدبي بطريقة التثقيب.

شاركت شما في العديد من المعارض المحلية والدولية، منها معرض في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها معروفة بأنها تفكر خارج الصندوق، ففي عام 2010 شاركت في تأسيس مشروع نوماد بوكس مع صديقتها الفنانة ومصممة الأزياء منى فارس، إذ قامتا بتشكيل معرض فني متحرك داخل حاوية شحن.