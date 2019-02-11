«كهرباء ومياه دبي» تستعرض إنجازاتها في «أمن المياه»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في فعاليات الدورة السابعة من «القمة العالمية للحكومات»، التي تنظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفتها «شريك الطاقة المستدامة» للقمة. وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها أبرز إنجازاتها ومبادراتها في مجال أمن واستدامة الطاقة والمياه، إضافة إلى جهودها في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

ويشارك سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تجربة الهيئة في تعزيز الأمن المائي في دبي في جلسة رئيسية بعنوان «مستقبل أمن واستدامة المياه عالمياً»، كما يشارك في جلسة نقاشية بعنوان «دور الحكومات في رسم مستقبل الطاقة»، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة.

نظريات

وحول أهمية القمة، قال الطاير: «باتت القمة العالمية للحكومات، بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حدثاً بارزاً على أجندة الفعاليات الحكومية العالمية، وأصبحت الرؤى والنظريات التي تطرح فيها مرجعاً لحكومات العالم في سعيها لاستشراف المستقبل.

ويسعدني أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي «شريك الطاقة المستدامة» للدورة السابعة من القمة، وأن نشارك تجربتنا في تعزيز الأمن المائي في جلسة بعنوان «مستقبل أمن واستدامة المياه عالمياً» والتي تسلط الضوء على استراتيجيتنا لإنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، إضافة إلى جهود الهيئة في رسم مستقبل الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 خلال جلسة نقاشية بعنوان «مستقبل قطاع الطاقة في ضوء المتغيرات العالمية»، يشارك فيها عدد من المسؤولين والخبراء».