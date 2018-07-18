لوحة جوية احتفاءً بفوز فرنسا بكأس العالم

رصدت إحدى الطائرات بدون طيار مؤخراً، وبالتحديد شمال إيطاليا، لوحة فنية على الأرض، عبارة عن استخدام المحاصيل الخضراء لتشكيل نسخة فنية لكأس العالم تُبرز اسم "فرنسا" التي فازت بالبطولة، بالإضافة إلى "كأس العالم 2018 في روسيا".
وقد استخدم الفنان الإيطالي "داريو جامبارين" جرارًا ومحراثًا لابتداع لوحة ضخمة احتفاءً بكأس العالم الذي أقيم في روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو 2018.
لوحة جوية احتفاءً بفوز فرنسا بـ #كأس_العالمhttps://t.co/lGp7FlCVs0#روسيا2018#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YIQjCdGeSl— البيان الرياضي (@AlBayanSports) July 18, 2018