شاهد .. استقبال حافلة منتخب البرازيل بالبيض

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت صحيفة "آس" الإسبانية مقطع فيديو قالت إنه لاستقبال حافلة لاعبي المنتخب البرازيلي لدى وصولها إلى البلاد عقب خروج "السيليساو" من الدور ربع النهائي لكأس العالم 2018 أمام بلجيكا.

وأظهرت اللقطات، بحسب ما نشرته سكاي نيوز، أشخاصا يرشقون الحافلة بالبيض، مما أجبر سائقها على التوقف ودفع الشرطة إلى التدخل للسيطرة على الموقف.

ورغم أن كل التوقعات كانت تشير إلى قدرة المنتخب البرازيلي على المضي قدما في البطولة العالمية، إلا أن المنتخب البلجيكي حقق انتصارا كبيرا على البرازيل بنتيجة 2-1 وتأهل إلى النصف نهائي لمواجهة فرنسا يوم الثلاثاء.

وكان البرازيليون يعوّلون على النجم نيمار دا سيلفا أغلى لاعب في العالم، إلا أن الأخير خيب الآمال بأداء عادي وواجه سيلا من الانتقادات بسبب كثرة التباكي والسقوط غير المبرر في بعض الحالات.