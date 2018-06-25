شاهد ماذا فعل جمهور إيران مع رونالدو؟

المصدر: البيان الالكتروني

تجمع عدد من جماهير المنتخب الإيراني بجوار الفندق الذي يقيم فيه منتخب البرتغال مزودين بأبواق "فوفوتزيلا" بهدف إزعاج النجم كريستيانو رونالدو وزملائه، قبل ساعات من المباراة.

وظهر قائد المنتخب البرتغالي من نافذة الفندق وهو يشير للمشجعين الإيرانيين أنه في حاجة إلى النوم من خلال وضع يديه على خده.

ويرغب رونالدو في تسجيل هدفه الخامس في مونديال روسيا، ليتعادل مع اللاعب الإنجليزي هاري كين الذي يملك برصيده حتى الآن 5 أهداف.