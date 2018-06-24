شاهد كيف وصلت تسديدة رونالدو إلى الفضاء

المصدر: البيان الالكتروني

نشرت وكالة الفضاء الروسية على موقعها الرسمي فيديو طريفا تمازح فيه نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر مونديال روسيا حتى الآن بأربعة أهداف.

ويظهر في الفيديو رونالدو عندما وجه إحدى تسديداته الصاروخية خلال مباراة المغرب التي جرت في الـ 20 من يونيو الجاري على أرضية ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا.

وقالت "روسيا اليوم": علت كرة رونالدو خشبات المرمى بشكل مبالغ فيه وتابعت طريقها إلى الفضاء، ولكن رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيوموف استطاع التصدي لها من محطة الفضاء الدولية.