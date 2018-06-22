شاهد.. مقاومة كوستاريكا للبرازيل قبل الانهيار

المصدر: البيان الالكتروني

عانت البرازيل كثيرا في مواجهتها مع كوستاريكا على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبرج، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا.

ولم تتمك البرازيل من خطف الفوز إلا في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة عن طريق كوتينيو ثم نيمار.

حقق المنتخب البرازيلي انتصارا بشق الأنفس وتغلب على نظيره الكوستاريكي 2 / صفر اليوم الجمعة على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبرج، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا.

وجاء هدف التقدم للمنتخب البرازيلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة وسجله كوتينيو ، ثم جنى نيمار ثمار تألقه وأضاف الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة.

البرازيل تفوز على كوستاريكا بشق الأنفس