إيسكو يبعد عصفوراً من الملعب

المصدر: البيان الالكتروني

أبعد لاعب منتخب إسبانيا إيسكو عصفوراً من أرضية الملعب خلال مباراة إيران و اسبانيا في لقطة تجسد الإنسانية والرحمة.

وحقق المنتخب الإسباني فوزا صعبا على نظيره الإيراني 1-صفر الأربعاء في قازان ضمن منافسات الجولة الثانية، لكنه حقق المطلوب وعزز حظوظه بالتأهل الى ثمن النهائي مونديال روسيا 2018 في كرة القدم عن المجموعة الثانية.