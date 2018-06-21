إيسكو يبعد عصفوراً من الملعب

أبعد لاعب منتخب إسبانيا إيسكو عصفوراً من أرضية الملعب خلال مباراة إيران و اسبانيا في لقطة تجسد الإنسانية والرحمة.
وحقق المنتخب الإسباني فوزا صعبا على نظيره الإيراني 1-صفر الأربعاء في قازان ضمن منافسات الجولة الثانية، لكنه حقق المطلوب وعزز حظوظه بالتأهل الى ثمن النهائي مونديال روسيا 2018 في كرة القدم عن المجموعة الثانية.
إيسكو يبعد عصفوراً من الملعبhttps://t.co/zalX8R2quV#روسيا2018#كأس_العالم2018#WorldCup#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/5UnsQWJtn0— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 20, 2018