كأس العالم 2018

إيسكو يبعد عصفوراً من الملعب

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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أبعد لاعب منتخب إسبانيا إيسكو  عصفوراً من أرضية الملعب خلال مباراة  إيران و اسبانيا في لقطة تجسد الإنسانية والرحمة.

وحقق المنتخب الإسباني فوزا صعبا على نظيره الإيراني 1-صفر الأربعاء في قازان ضمن منافسات الجولة الثانية، لكنه حقق المطلوب وعزز حظوظه بالتأهل الى ثمن النهائي مونديال روسيا 2018 في كرة القدم عن المجموعة الثانية.

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