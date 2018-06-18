كيف رد صلاح على طلب أحد المشجعين؟

المصدر: البيان الالكتروني

لاقى مقطع فيديو للنجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر، انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن رد فعل مضحك مع أحد المشجعين المصريين في روسيا طلب في الفيديو من صلاح الدعاء له، ليرد الأخير عليه ضاحكا "ادعيلي أنت".

وكان اتحاد الكرة المصري، قد أعلن خوض منتخب مصر اليوم المران الأخير قبل مواجهة منتخب روسيا غدا الثلاثاء، بمشاركة النجم محمد صلاح لاعب المنتخب ونادي ليفربول الانجليزي